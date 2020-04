Kultur & Society

Absagen aus dem Rathaus - 4. April 2020

MAGISTRAT. Steyrer Kriminacht abgesagt: Wegen der Coronavirus-Krise musste nun auch die sechste Steyrer Kriminacht abgesagt werden. Dabei wären am 24. April drei Lesungen renommierter Autoren in der Stadtbücherei, im Kulturzentrum Akku sowie in der Buchhandlung Ennsthaler auf dem Programm gestanden ...

Kinderprogramm der Stadtbücherei fällt aus

Auch die geplante Veranstaltungsreihe „Abenteuer (Vor)Lesen“ in der städtischen Bücherei Steyr fällt leider wegen der Corona-Pandemie aus. Die speziellen Angebote wären für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren gedacht gewesen, um sie mehr für Bücher und das Lesen zu begeistern.