CoderDojo Steyr unterstützt Schüler/-innen beim Homeschooling

STEYR. CoderDojo Steyr unterstützt SchülerInnen des BG Werndlparks beim Homeschooling und bietet für CoderInnen virtuelles Programmieren @home an. Nicht alle SchülerInnen sind zu Hause bestens mit IT ausgestattet - Laptops sind in manchen Haushalten Mangelware und begehrt ...

Aktuell sind sie jedoch meist Voraussetzung, um am Unterricht teilnehmen zu können. Online werden Materialien zur Verfügung gestellt, die am Laptop bearbeitet und wieder zur Schule geschickt werden. Ohne Technikausstattung ist dies schwer möglich. CoderDojo Steyr konnte im Fall von 10 SchülerInnen des BG Werndlparks aushelfen und eine Struktur für optimales Lernen schaffen. Laptops, die üblicherweise bei den 14tägigen CoderDojos in Steyr im Einsatz sind, wurden für die Zeit des Zuhause-Lernens an die SchülerInnen übergeben. Die Laptops stammen von den Sponsoren des CoderDojos.



Für alle CoderInnen des Programmierclubs gab es inzwischen die Möglichkeit, online ihr Wissen zu erweitern. Am Freitag fand das erste virtuelle Programmieren mit Beteiligung der CoderKids aus Steyr statt. MentorInnen der Coder Dojos Steyr, Linz, Neusiedl und Wien unterstützen ihre CoderInnen und führten Sie in die Welt der Browser Games mit JavaScript, Scratch sowie Java ein. Das Angebot war sowohl für AnfängerInnen als auch für Fortgeschrittene aufgestellt, in getrennten Bereichen.



„Solidarität, Zusammenarbeit, Teamwork und vor allem großes Engagement unserer MentorInnen und des Organisators Rainer Stropek machen es möglich, dass wir als CoderDojo Österreich ein virtuelles Coder Dojo auf die Beine stellen konnten“, erzählt die Initiatorin des CoderDojo Steyrs Maria Pernegger.



„Super, dass ich auch jetzt Programmieren kann. Online CoderDojo ist super. Die Aufgaben werden genau erklärt und man kann über Chat immer fragen“ berichtet der 7jährige Raffael aus Steyr begeistert. Nähere Infos auf https://tic-steyr.at/coderdojo-steyr und https://www.facebook.com/coderdojosteyr/.



Foto © Sonja Strasser; Mentorin Sonja Strasser







Foto © Rainer Preisinger; Raffael P. beim virtuellen CoderDojo @home