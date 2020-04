Kultur & Society

Modehaus Kutsam eröffnet Onlineshop

OÖ/NÖ. Das Modehaus Kutsam ist mit seinen 5 Filialen in Ober- und Niederösterreich ein regionaler Nahversorger für Mode. Um seine Kunden auch in Corona-Zeiten zu bedienen, geht das Modehaus am 4.4.2020 mit dem Onlineshop mode-erleben.at online ...

Die unglaublich schnelle Umsetzung ist Michael Kutsam von der Pepi GmbH und Christoph Pernsteiner von pcode - software engineering zu verdanken. Die notwendige Software wurde kurzer Hand selbst entwickelt. "Als mir am 28.3. klar war, dass wir noch länger nicht aufsperren dürfen, habe ich sofort Christoph Pernsteiner angerufen. Ich kenne ihn aus Studienzeiten und habe gewusst: Wenn einer eine Lösung hat, dann er", erinnert sich Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam an den Beginn dieses rasanten Projekts: "Als Nächstes habe ich meinen Bruder gebeten, mir bei der Schnittstelle zu helfen." Michael Kutsam ist Geschäftsführer der Pepi GmbH, die Personalplanungssoftware entwickelt.

Christoph Pernsteiner: "Wir haben viel Erfahrung mit verschiedenen Onlineshop Systemen. Für das Modehaus Kutsam haben wir ein sehr schnell Konfigurierbares gewählt. Die rasche Umsetzung ist in so einer Situation einfach wichtig." Innerhalb weniger Tage wurden tausende Fotos von Artikeln eingesammelt und fotografiert, Prozessabläufe definiert und der Onlineshop eingerichtet.

Michael Kutsam: "Die Schnittstelle zwischen der Warenwirtschaft Fashion4000 und dem Shop System konnten wir aufgrund unseres Know-Hows aus anderen Projekten schnell implementieren. Die Lösung lässt sich auch auf andere Modehändler einfach übetragen."

„Schön, dass meine Kunden jetzt auch von zuhause im Modehaus Kutsam einkaufen können“, freut sich Johannes Behr-Kutsam.

Modehaus Kutsam - Wo Mode zum Erlebnis wird!

Das Modehaus Kutsam wird als Familienbetrieb in dritter Generation als Handelsbetrieb und in neunter Generation in der Modebranche geführt. Das Unternehmen hat sich zu einem modernen Modeanbieter mit Modehäusern in Bad Hall, Sierning, St. Valentin, Schwertberg und Kirchdorf an der Krems entwickelt. Das Modehaus Kutsam steht für Qualität, Mode und herzliche Beratung. Die herzliche und typgerechte Beratung der Kunden hat oberste Priorität. Regelmäßige Fortbildungen der MitarbeiterInnen und eine ergänzende Ausbildung für Lehrlinge sorgen für ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Die Mehrheit der Modeberater sind diplomierte Farb- und Stilberater.

Pepi GmbH

Die Pepi GMBH bietet Software zur Personaleinsatzplanung. Modehäuser aus Österreich und Deutschland setzen auf die einfach zu bedienende und praxiserprobte Lösung. Die Software ist im Jahr 2004 aus einem Projekt im Modehaus Kutsam hervorgegangen. https://pepi.online

PCODE

Gegründet von Christoph Pernsteiner unterstützt pcode seine Kunden sich auf Umbrüche in Markt und Technologe einzustellen und diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. https://www.pcode.at