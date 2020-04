Kultur & Society

Styraburg Festival abgesagt: Zeit bedingt Umdenken auf allen Ebenen

STEYR. Das Styraburg Festival, das von 18. April bis 15. Mai 2020 in Steyr hätte stattfinden sollen, ist abgesagt. „Das Styraburg Festival wird wenn möglich im Herbst fortgesetzt werden,“ so der künstlerische Leiter Hapé Schreiberhuber: ...

„Diese Zeit bedingt, so hoffe ich, ein Umdenken auf allen Ebenen menschlichen Handelns, auch in der Kunst und Kultur; Eigenschaften von „schneller, höher, stärker“ [1] werden von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Religion, Philosophie, Sport, Kultur usw. neu definiert, und als Herausforderung eines neuen Humanismus in Einklang von Natur und Kultur verändert werden müssen. Das Styraburg Festival Team bedankt sich herzlich bei allen, die das Festival wert schätzen, künstlerische Impulse begeistert aufnehmen, und auch zukünftig Kultur im Herzen von Schloss Lamberg teilen wollen!“