Freude bereiten und Gutes tun

STEYR. Unter dem Motto *Vorfreude ist die schönste Freude* hat das Stadtmarketing Steyr eine neue Kampagne zur Unterstützung regionaler Betriebe ins Leben gerufen. Mit dem Kauf eines Gutscheins beim Lieblingsladen, - lokal, einer Kultur- oder Freizeiteinrichtung leistet man einen wertvollen Beitrag für den Erhalt der Lebendigkeit seiner Heimatstadt und kann jetzt auch noch tolle Preise gewinnen ...

Gutschein kaufen und gewinnen!

Mit dem großen Steyr Gewinnspiel wollen sich Steyrs UnternehmerInnen, die Sachpreise und Dienstleistungen ihres eigenen Portfolios, die unter den Gutscheinkäufern verlost werden, zur Verfügung stellen, bei Ihren Kundinnen und Kunden für deren Treue bedanken. Daniela Limberger, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing Steyr: „Wir sind begeistert von der Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für diese Aktion Preise zur Verfügung zu stellen! Es sind wirklich ganz hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die man gewinnen kann. Von der Waschmaschine über ein Dinner für 2 mit Weinbegleitung bis hin zu 2 x 1.000,- Einkaufsgutschein in Form von Steyr Shopping Cards – Steyrs Unternehmerinnen und Unternehmer haben mit ihren großzügigen Spenden ermöglicht, dass wir diese kurzerhand ins Leben gerufene Idee rasch umzusetzen können.“

Christian Tassatti von Mitterhuemer Technikwelt: „Die Steyrer Unternehmerinnen und Unternehmer haben in den vergangenen Wochen gezeigt, wie man mit so einer Krise umgeht. Mit viel Kreativität und Einfallsreichtum wurde diese sehr schwere Situation gemeistert und viele Initiativen und Ideen sind entstanden. Wir unterstützen die Kampagne des Stadtmarketing Steyr, weil wir unseren Kundinnen und Kunden dafür danken wollen, dass sie in dieser außergewöhnlichen Zeit die Steyrer Betriebe unterstützt haben und weiter unterstützen werden!“

Vorfreude auf die Zeit danach

Allmählich dürfen die Betriebe wieder mit Einschränkungen öffnen. Bis alles wieder den gewohnten Lauf nimmt, wird es allerdings noch dauern. Unterstützen kann man inzwischen, mit dem Kauf von Gutscheinen und da ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir können es kaum mehr erwarten, wertvolle Stunden mit lieben Menschen, die wir lange nicht mehr gesehen haben, verbringen zu können. Vorfreude in Form eines Gutscheines für ein gemeinsames Abendessen, einen Einkaufsbummel oder einen Kinobesuch für die Zeit nach den Ausgangsbeschränkungen zu schenken, ist wirklich eine schöne Geste“, so Limberger.

Alle Informationen zum Gewinnspiel und den teilnehmenden Betrieben unter https://www.stadtkult-steyr.at/vorfreude/