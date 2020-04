Kultur & Society

McDrive in Steyr wieder geöffnet

STEYR. McDonald’s ist mit Montag, 20. April mit McDrive an ausgewählten Standorten in ganz Österreich zurück – so auch in Steyr. Dabei steht die Sicherheit der MitarbeiterInnen und Gäste an oberster Stelle: ...

Neue Schutzmaßnahmen garantieren die Einhaltung des Sicherheitsabstandes in der Küche sowie eine kontaktlose Bezahlung und Übergabe der Bestellungen.

Der McDrive in der Haratzmüllerstraße in Steyr ist ab sofort wieder von 10 bis 22 Uhr für Gäste geöffnet. „Wir haben in den letzten Wochen intensiv und in enger Abstimmung mit den Behörden an der sicheren Wiedereröffnung gearbeitet. Wir freuen uns sehr, mit dem Team in Steyr neu durchzustarten und in dieser herausfordernden Zeit für unsere Gäste da zu sein“, so Ugur Ok, Verantwortlicher für die von McDonald's Österreich geführten Restaurants. Das vorläufig reduzierte Produktangebot besteht aus klassischen Burgern wie dem Big Mac und dem Cheeseburger sowie Pommes Frites, Chicken McNuggets und Desserts. Eine Übersicht aller ab Montag, 20. April geöffneten heimischen McDrive und McDelivery Restaurants findet man auf der Website von McDonald’s Österreich unter www.mcdonalds.at .

Sicherheit hat Priorität

Die neuen Schutzmaßnahmen unter dem Motto „It’s good to be SAFE“ umfassen Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktlose Bezahlung an den McDrives und ergänzen die ohnehin schon sehr hohen McDonald’s Hygiene- und Qualitäts-Standards. Für die Sicherheit der MitarbeiterInnen sorgen unter anderem ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz und optimierte Prozesse in der Küche.

Auf Restaurantbesuche müssen die Österreicherinnen und Österreicher noch warten. Zwischenzeitlich werden jedoch bereits alle 196 heimischen Standorte auch im Gästebereich mit weiteren Schutzmaßnahmen umgerüstet und auf eine Wiedereröffnung zum gegebenen Zeitpunkt vorbereitet.

Unten: Desinfektions-Station für Lieferservice-FahrerInnen