Kultur & Society

Star Movie Steyr startet im Herbst in die neue Live-Opern­saison

OÖ. Ab dem 10. Oktober überträgt Star Movie insgesamt zehn hochkarätige Opernproduktionen der Metropolitan Opera. Ermäßigte Abonnements sind bereits ab Samstag, dem 16. Mai erhältlich ...

Live und direkt aus New York in die schönsten Opern-Kinosäle Österreichs. Star Movie präsentiert von Oktober 2020 bis Mai 2021 insgesamt zehn Aufführungen live aus der New Yorker Metropolitan Opera. Auf Musikfreunde mit höchsten Ansprüchen wartet ein einzigartiges Opern-Erlebnis mit beeindruckenden Bildern, perfektem Ton und höchstem Komfort. Die große Premiere der neuen Saison findet am Samstag, dem 10. Oktober mit Superstar Anna Netrebko in Verdis „Aida“ statt.

Vorverkaufsinfo für ermäßigte Opern-Abonnements

Am Samstag, dem 16. Mai startet der Vorverkauf für ermäßigte Opern-Abonnements. Star Movie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: „Viele Opernliebhaber sichern sich in jeder Saison ein vergünstigtes Abo für alle zehn Live-Termine. Dieses ist ab Samstag, dem 16. Mai online auf starmovie.at erhältlich. Am Sa,16.05. & So,17.05. öffnen wir unter Einhaltung der Maßnahmen von 14:30 – 18:30 Uhr auch jeweils eine Kinokasse für den Abo-Vorverkauf.“

Der Vorverkauf für Einzeltickets zum Normalpreis beginnt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die zehn Live-Opern-Termine der Saison 2020/21