Kultur & Society

Hurra, hurra ab 15. Mai sind wir wieder für Euch da!

STEYR. Tom und sein Team vom Café Pavillon dürfen euch ab 15. Mai wieder im Café Pavillon in Münichholz in fast alter Frische begrüßen! Zurzeit wird im Pavillon noch viel gehämmert, geschraubt, frische Farbe an die Wand gemalt und geputzt, aber am Freitag ...

dem 15. Mai ab 9 Uhr geht es wieder mit vollem Elan los. Natürlich unter den Auflagen der Bundesregierung. Tom und Tom haben während dem Lockdown den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern viel Zeit, Geld und Kraft ins Café Pavillon investiert, um den ihren Gästen eine noch angenehmere Atmosphäre zu schaffen.

"Das Pavillon-Team freut sich, euch am Freitag, 15. Mai wieder begrüßen zu dürfen um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen. Leider im Moment nur bis 23 Uhr, dann ist per Verordnung Sperrstunde, aber das ist nur vorübergehend", freut sich der Pavillon Chef.

WANN: Freitag, 15. Mai ab 09:00 Uhr

WO: Café Pavillon, Steyr Münichholz, Wagnerstraße