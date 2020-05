Kultur & Society

Rettet den Wirt: Modehaus Kutsam lädt Kunden ins Gasthaus ein

BAD HALL. Das Modehaus Kutsam ist mit seinen 5 Modehäuser in Ober- und Niederösterreich ein regionaler Nahversorger für Mode, Trends und Lifestyle. Kutsam Kunden können ab 15. Mai in der Kutsam KundenClub App ihre Prämienpunkte auch in regionalen Gasthäusern und Restaurants einlösen. Kutsam unterstützt damit die stark betroffene Gastronomie ...

Reinhold Baumschlager ist Eigentümer des Landhotel Forsthof. Ein Posting, das er kürzlich auf Facebook stellte, beschreibt die dramatische Situation vieler Wirte. Das Posting lässt Geschäftsführer Johannes Behr- Kutsam keine Ruhe mehr. Als Modeunternehmer und Sprecher der Initiative Steyrland weiß er darum, wie wichtig die Gastronomie und Hotellerie für die Region ist.

„Natürlich geht es ums gute Essen und gemütliche Beisammensein. Und es geht auch um die vielen Unternehmen, die Zulieferer und Handwerker, die an die Gastronomie liefern. Es wäre tragisch, wenn viele bekannte Gasthäuser unverschuldet wegen Corona schließen müssten. Wenn hier Infrastruktur kaputt geht, kann es Jahre dauern, bis wir das hohe Niveau an Gastlichkeit, das wir Einheimischen und unsere Touristen so schätzen, wieder erreichen.“ , findet Johannes Behr-Kutsam und entwickelte ein Idee um zu helfen:

„Kutsam Kunden sammeln bei jedem Einkauf Punkte, die sie in Modegutscheine oder Prämien wie zB unseren Jubiläumswein eintauschen können. Seit heute können Kunden die Punkte auch gegen einen 5€ Gutschein im Forsthof eintauschen und ab 15. Mai dort essen gehen. Weiters finden sich in der App jetzt Gutscheine für Gasthöfe an allen Standorten unserer Modehäuser. Wir müssen unsere Wirte jetzt unterstützen.“

Reinhold Baumschlager: „Ich freu mich sehr über die Initiative von Johannes. Wann, wenn nicht jetzt müssen wir uns in der Region gegenseitig helfen. Wir Wirte sind jedenfalls bereit ab 15. Mai die Region wieder kulinarisch zu erfreuen und nehmen ab sofort Reservierungen entgegen.“

Jeder Wirt in der Region, der den Gutschein akzeptieren will, kann sich unter gastro.kutsam.at registrieren. Der Wirt erhält die eingelösten Gutscheine vom Modehaus Kutsam überwiesen. Die Aktion ist für alle Gastronomen kostenlos.

Folgende Gastronomen sind bereits dabei:

Landhotel Forsthof in Sierning

Gasthof Hametner in Bad Hall

Hotel und Restaurant Tinschert in Schwertberg

Mühlviertler Hof / Geirhofer in Schwertberg

Bereits 5.000 Kunden nutzen die Kutsam KundenClub App um die gesammelten Punkte gegen Gutscheine, Modeartikel, Wein oder Spenden an gemeinnützige Organisationen einzutauschen. Die Handhabung ist denkbar einfach. Bei jedem Einkauf werden die Punkte automatisch auf das Kundenkonto hochgeladen. Zur Einlösung ist die App auf einem Smartphone Voraussetzung. Neben Prämien bietet die App weitere Funktionen wie einen Onlineshop und einen digitalen Kleiderschrank. Die App kann unter app.kutsam.at kostenlos für Android und iPhone heruntergeladen werden.