Radlobby Steyr unter­stützt die Aktion *Ober­öster­reich radelt*

STEYR. Die Radlobby Steyr unterstützt die Aktion „Oberösterreich radelt“ tatkräftig. Diese läuft heuer nun seit 1.Mai. In diesem Zeitraum gibt es auch mehrere Themen, die besonders hervorgehoben werden, im Mai *Österreich radelt zur Arbeit* und im Juni *Österreich radelt zur Schule* ...

Preise als Belohnung fürs Mitmachen werden sowohl nach Abschluss im September und jeweils für die Themenereignisse verlost, als auch Ende Juni und bereits nach dem 31.Mai „…zum Anradeln“ für Alle, die bereits 50 Kilometer zurückgelegt haben. Mitmachen lohnt sich also jedenfalls, zum Einen wegen der verlosten Gewinne, zum Anderen auch wegen des Gewinns an Gesundheit und der Zeit, die im Freien, vielleicht auch gemeinsam mit Freunden, verbracht wird.

Registrieren kann sich jeder, Teams können auch als Gruppe „Kilometer“ sammeln. Aus Steyrer Sicht haben BMW, MAN, BMD, Landesgericht Steyr und viele mehr in den vergangenen Jahren bereits gezeigt wie es geht, nun startet alles neu 2020 unter https://oberoesterreich.radelt.at/mitmachen .

„Im Zuge der CoVid 19-Krise haben wir die Bedeutung der Bewegung im Freien erkannt, Radfahren ist heute die perfekte Alternative für Wege in die Schule oder Arbeit“, sind sich Jürgen Hutsteiner und Harald Peham von der Radlobby Steyr sicher. Entsprechend der Berichterstattung in den Medien setzen viele Großstädte nun auf mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.

Besonders freuen wir uns heuer, mit Reinhard Großalber, Lehrer am BG Steyr und bis April des heurigen Jahres Torhüter und Kapitän von SK Vorwärts Steyr, und mit Andreas Gindlhumer, internationaler Ultraläufer, auf prominente Unterstützer zählen zu können, die auch selbst im Alltag aktiv und bewusst das Rad als Verkehrsmittel einsetzen.

Reinhard Großalber: „Mir als Sportler war/ist es sehr unangenehm auf dem Weg in die Arbeit im Stau zu stehen. Mein Weg führt über das Nadelöhr „Seifentruhe“ in die Stadt. Seit einigen Jahren fahre ich daher jeden Weg ins Gymnasium Werndlpark oder bis vor kurzem zum Stadion des SK Vorwärts Steyr mit dem Rad. Anfangs wurde ich von meinen Fußballkollegen noch belächelt, aber mittlerweile haben auch sie erkannt, welche Lebensqualität es ist, in der frischen Luft zum Arbeitsplatz zu radeln anstatt im Stau zu stehen. Es haben sich auch schon einige Nachahmer gefunden und ich hoffe sehr es werden noch viele mehr.“

Andreas Gindlhumer: „Mir ist es wichtig, Menschen zu mehr Bewegung zu motivieren. Aus diesem Grund freue ich mich, die Radlobby Steyr bei der Aktion „Oberösterreich radelt“ auch tatkräftig persönlich zu unterstützen. Beim Radeln von Steyr in meine Arbeitsstädte dem EurothermeResort Bad Hall bin ich nicht nur mit einem umweltfreundlichen Verkehrsmittel unterwegs, sondern fördere so auch aktiv meine eigene Gesundheit. Nebenbei ist es für mich ein willkommenes Ausdauertraining für meine Leidenschaft dem Ultralaufen. So bin ich bestens vorbereitet, um neue Abenteuer im Ausdauersport erleben zu dürfen. Wer radelt, der findet!".