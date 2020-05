Kultur & Society

Gilgen-Tor: Stadt findet Lösung gemeinsam mit Experten

STEYR. Nach dem Fund von Teilen des mittelalterlichen St.-Gilgen-Tores auf dem Brucknerplatz hat sich eine intensive Diskussion über die weitere Vorgehensweise entwickelt. Die Stadt Steyr hat sich von Fachleuten aus den Bereichen Denkmalpflege und Archäologie beraten lassen und sich für folgende Lösung entschieden ...

Die freigelegten Mauerreste auf dem Brucknerplatz werden mit einem begehbaren und rutschfesten Sichtfenster abgedeckt (Größe zwei Meter mal 1,60 Meter).

Die Konturen des St.-Gilgen-Tores werden mit großen Pflastersteinen (18 mal 18 Zentimeter) nachgezeichnet.

Im Bereich der Ausgrabung wird außerdem eine Informations-Stele errichtet.

Dazu Liegenschafts-Referent Vizebürgermeister Wilhelm Hauser: „Wir haben bei dieser Entscheidung die Vorschläge der Experten umgesetzt. Ursprünglich hat man uns ja geraten, den Fundort zuzuschütten, weil das Mauerwerk sehr empfindlich auf Witterungseinflüsse reagiert. Die jetzige Lösung ist ein Kompromiss. Wir machen den Fund sichtbar und halten die Funktionalität des Platzes aufrecht. Es befindet sich ja auch ein Gastgarten in diesem Bereich, der umorganisiert werden muss.“ Bau-Referent Vizebürgermeister Dr. Helmut Zöttl schlägt in dieselbe Kerbe: „Ich denke, wir haben auch in Hinblick auf die Landesausstellung 2021 eine vernünftige Lösung für die Präsentation des archäologischen Fundes gewählt. Wir schöpfen alle sinnvollen Möglichkeiten aus und nehmen dafür auch eine erhebliche Summe in die Hand.“

Die Wartung der Fundstelle wird nicht einfach. Im Winter kann das Mauerwerk durch gefrierendes Eis beschädigt werden, im Sommer sollte der Bereich beschattet werden. Der Fund muss auch vor Moosbefall geschützt werden.

Foto © SABI-Foto