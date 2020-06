Kultur & Society

Pfarre Garsten brachte virtuelle Pfingstfreude zu den Menschen

GARSTEN. Eine außergewöhnliche Pfingstfeier gestaltete das Garstner Pfarrteam gemeinsam mit Jugendlichen und Erwachsenen der Pfarre. Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnten die sonst mehr als 700 Gottesdienstbesucher*innen in Garsten nicht am Pfingstgottesdienst in der Kirche teilnehmen ...

Gemeinsam mit RTV wurde also ein Live-Stream organisiert, bei dem alle eingeladen waren, virtuell teilzunehmen.

Im Kirchenhof wurde das Pfingstfeuer gesegnet – Symbol für den Hl. Geist. Wie der Hl. Geist vor 2000 Jahren den Menschen die Angst nahm, so wirke er auch heute beispielsweise in einem guten Miteinander, das trägt oder in einer Einsicht, die wieder Hoffnung, Kraft und Freude gibt, so Pastoralassistentin Heidi Staltner-Kix, die die inhaltliche Vorbereitung mit den Jugendlichen übernommen hatte. Diese Erfahrungen wurden besonders spürbar/erlebbar in der schwungvollen Musik der eigenen Jugendband und in den Statements der Jugendlichen, die Einblick gaben, was ihnen konkret Lebensfreude und Lebenskraft gibt. Von Kreativität, Musik, Meeresrauschen und Vogelgezwitscher war dabei genauso die Rede wie von Familie, Freunden und der Kraft eines dankbaren Lächelns.

Nach der Feier im Kirchhof wurde das Pfingstfeuer und damit die Pfingstfreude durch die gesendeten „Feuerträger*innen“ den Garstner*innen nach Hause gebracht und mit Segenswünschen übergeben. „Danke für die Freude und Zuversicht, die dabei direkt in mein Wohnzimmer gesendet wurden“, so eine über den Bildschirm Mitfeiernde.

Unten: Verkündigung der Pfingstbotschaft. Heidi Staltner-Kix, Sarah Gansinger, Nikola Prskalo.

Darunter: Zwei der 60 Feuerträgerinnen: Valentina Huber und Christina Hochstrasser.

Unten: Pfingstfeuerübergabe. Jugendleiterin Melanie Bichler, Ministrant Jonathan Hammerl. Fotos © Heindl Berthold.