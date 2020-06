Kultur & Society

Feuerwehr kürt Gewinner­Innen des Zeichen­wett­bewerbes

GAFLENZ. Um den Gaflenzer Kindern eine kleine Beschäftigung während der Corona- Krise zu bieten, haben am 23. März 2020 die Freiwilligen Feuerwehren Lindau-Neudorf und Gaflenz zu einem Zeichenbewerb zum Thema „Feuerwehr“ eingeladen ...

41 großartige Einsendungen haben die beiden Feuerwehren auf diesen Aufruf hin erreicht. Nun wurden die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost und die Bausätze übergeben.

Alles hat mit einem Aufruf der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Maria Neustift begonnen: Während aufgrund der Corona-Krise die Kinder zu Hause bleiben mussten, wurden alle dazu aufgerufen ein Bild zum Thema „Feuerwehr“ zu zeichnen. Daraufhin verbreitete sich die Aktion österreichweit und auch die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Gaflenz haben entschieden, sich an der Aktion zu beteiligen.

Am 23. März 2020 erfolgte über Homepage und Social Media von Kommandant Christoph Hochpöchler (FF Gaflenz) und von Kommandant Martin Maderthaner (FF Lindau-Neudorf) der Aufruf an die Gaflenzer Kinder. Daraufhin konnten die Zeichnungen zum Thema „Feuerwehr“ bis Ostermontag, den 13. April 2020, eingesendet werden. Für die Kinder zwischen 0 Jahren und 4. Klasse Neue Mittelschule/Gymnasium gab es fünf Feuerwehr-Bausätze zu ergattern.

41 großartige Einsendungen haben die Gaflenzer Feuerwehren daraufhin erreicht. Am 28. Mai 2020 wurden im Feuerwehrhaus der FF Gaflenz durch die Kommandos der beiden Feuerwehren die Gewinnerinnen und Gewinner für jede der fünf Altersgruppen ausgelost. Als Trostpreis wurde noch für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer ein Feuerwehrmalbuch zur Verfügung gestellt. Am Pfingstwochenende hat dann die Übergabe der Hauptpreise an die Kinder stattgefunden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Lindau-Neudorf und Gaflenz bedanken sich sehr herzlich bei allen, die am Zeichenbewerb teilgenommen haben! Zusammenstellungen der vielen Einsendungen können auf der Homepage www.ff-gaflenz.at sowie auf den Facebook und Instagram Profilen der FF Gaflenz betrachtet werden!

Unten: Hauptpreisgewinnerin Juliana Kopf aus Pettendorf

Darunter: Hauptpreisgewinnerin Hannah Buchriegler aus Oberland

Darunter: Hauptpreisgewinner Leon Studirach aus Gaflenz-Markt

Darunter: Hauptpreisgewinnerin Klara Dusper aus Pettendorf