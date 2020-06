Kultur & Society

Draußen kochen mit e-steyr #4: Outdoor beginnt, wo die eigenen vier Wände enden!

STEYR. Kochen kann man praktisch überall. Auf der Trekkingtour oder beim Campingausflug genauso wie im eigenen Garten, auf der Terrasse oder am Balkon. Ob mobiler Grill, Kocher, Gartenherd, Feuerstelle oder Dutch Oven - Kochen im Freien ist unglaublich vielfältig. Auch Brot und Pizza geht problemlos, wir geben einen Überblick ...

"Wir grillen heute Abend" ist wohl ein Satz, den viele schon gesagt oder gehört haben. Dabei geht es jedoch nicht ausschließlich darum, Essen auf eine bestimmte Art zuzubereiten. Draußen zu kochen, wird sehr oft zum Gemeinschaftserlebnis. Die Familie und Freunde kommen zusammen um gemeinsam ein lukullisches Mahl in guter Gesellschaft zu genießen, sich zu unterhalten und Spaß haben. "Dolce vita" nennen das die Italiener, und die müssen es ja wissen ;-).

Abseits von der weit verbreiteten "Grillerei", also der Zubereitung auf einem Gas-, Elektro- oder Holzkohlegrill, sind der Vielfalt beim Draußenkochen kaum Grenzen gesetzt. "Was drinnen geht, geht auch draußen" könnten man sagen. Schauen wir also, was geht ...

Dutch Oven - der Guss-Feuertopf

Kochen und Grillen am offenen Feuer wie es Menschen bereits seit Jahrtausenden tun – eine sehr ursprüngliche Art zu Kochen! Beim Dutch Oven handelt es sich um einen Gußeisentopf, der aufgrund seiner Beschaffenheit direkt in ein offenes Feuer gestellt und mit einem Deckel verschlossen werden kann. Weit verbreitet ist heute die Methode, den Topf nicht ins Feuer zu stellen, sondern ihn mit glühenden Holzkohlen von oben und unten zu heizen.

Rezepte für den Dutch-Oven gibt es wie Sand am Meer. Brot backen, Ragoutgerichte aller Art (Gulasch, Wild ect.), Schichtfleisch, Pulled Pork, Chili con Carne, die Liste ließe sich beliebig lange fortsetzen.

Der Gartenherd

Wer sich etwas ernsthafter mit dem Thema Draußenkochen beschäftigt, sollte über die Anschaffung einens Gartenherdes nachdenken. Auf dem Gartenherd kann man draußen genau so einfach kochen wie drinnen am Tischherd. Das Brat- und Backrohr eröffnet neue Möglichkeiten in der Gartenküche. Ergänzt mit einem Grill- oder Pizzastein, wird der Gartenherd ganz schnell zum Pizzaofen und sie zaubern eine Pizza wie beim Italiener!

Holzscheite rein und schon sind Herdplatte und Bratrohr einsatzbereit - krisensicher! Auf der Platte wird gekocht, auf dem Grillstein gegrillt. Im Rohr zaubern sie Braten, Gemüseauflauf, Kuchen, Pizza und vieles mehr. Nicht zu vergessen: Gartenherde sind ein absoluter Hingucker!

Im fünften Teil von "Draußen kochen mit e-steyr", geht es um Feuerstellen und mobile Griller. Dran bleiben zahlt sich aus, bon appétit!