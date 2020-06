Kultur & Society

Startschuss für Spiel in den Vierteln

STEYR. Ab Ferienbeginn tour 6 Wochen lang ein Team der Kinderfreunde mit dem Spielebus durch die Steyrer Stadtviertel, um Kindern in den Sommerferien mit der Aktion "Spiel in den Vierteln" jeweils von 15 bis 19 Uhr ein abwechslungsreiches und sinnvolles Nachmittagsprogramm zu bieten ...

Das Motto dieses Jahr lautet "Eine Reise durch die Welt der Filme". In der 1. Woche dreht sich alles um die Mickey Mouse. Gefolgt von Woche 2 mit Elsa, die Eiskönigin. In Woche 3 wird zu Toy Story und Monster AG gebastelt. In Woche 4 tauchen wir in die fabelhafte Märchenwelt von Cinderella und Happy Feet ein. In Woche 5 küssen wir den Frosch und in der letzten Woche geht’s ab nach Afrika zum König der Löwen und auf die Rennstrecke zu Cars.

Am 13. Juli 2020 startet in Steyr das Freizeitprogramm "Spiel in den Vierteln" der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf. Drei Animateure sind in diesem Zeitraum dafür zuständig, Kindern eine aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten. Sie sollen zum Mitmachen inspiriert, ihre Neugierde und Kreativität geweckt werden.

Ort wechselt täglich

Die Spielanimation findet wöchentlich statt. Allerdings wechselt täglich der Veranstaltungsort, Wochentag und Uhrzeit bleiben allerdings an jedem Platz immer gleich. Jede Woche steht unter einem anderen Motto. Weitere Informationen zum Ferienprogramm der Kinderfreunde finden Sie unterhalb. Außerdem werden zusätzlich Großgruppenspiele, Malen und Schminken angeboten.

Termine und Plätze: