Vernissage: Metabolischer Bilder von Andreas Schönangerer

STEYR. Der Kunsthandel Pohlhammer in Steyr zeigt von 6.Juli bis 8. August aktuelle Arbeiten des Bildhauers Andreas Schönangerer. Themen und Titel seiner Arbeiten sind vielschichtig und mit doppelten Böden ausgelegt ...

In den aktuellen „metabolischen Bildern“, alle im laufenden Jahr entstanden, fischt Schönangerer in der Trübe und versucht so sein zentrales Thema bildlich erfahrbar zu machen: Erweiterte Ambiguitätstoleranz will mehr als nur Voraussetzung für soziale und interkulturelle Kompetenz sein. Sie soll Wege aus der Sackgasse des sturen Fortschrittsglaubens weisen. Die „erschöpfte” Menschheit (Franco Berardi) muss sich nicht in naher Zukunft von Maschinen ersetzen lassen, wie von führenden Persönlichkeiten in der KI-Forschung als logischer nächster Evolutionsschritt propagiert wird. Denn die Maschine kennt kein Unentschieden.

Durch anerkennen der gleichzeitigen Gültigkeit von Gegensätzen und im Verständnis des Energieerhaltungssatzes (nach Helmholtz) glaubt Schönangerer das Wesen der Ästhetik, jenseits von Objekthaftigkeit und Abstraktion gefunden zu haben. Bei hier gezeigten Arbeiten wird Farbe auf Leinwand aufgebracht. Obwohl dabei durchaus auch der Pinsel zur Verwendung kommt, soll Entstandenes als Bildhauerei verstanden werden. Im bei Schoenangerer üblichen doppelten Sinn.

Stoffwechsel will er nicht als bloße Transformation verstanden wissen, sondern wesentlich als Gleichzeitigkeit von Auf- und Abbau.

Die nach Friedensreich Hundertwasser zweite Haut genannte, die Kleidung, wird in Acqua Sporca, dem Schmutzwasser des Farbe mischenden Menschen getränkt. Um dann in einem konzentrierten Akt der Beschleunigung, wie er auch in fernöstlicher Kalligrafie praktiziert wird, an die Leinwand geworfen zu werden. Was folgt ist technisch näher an Retusche als an Malerei. Durch bedacht zurückhaltendes Höhen und Schärfen des Bildes soll der Zustand an der „Kippschwelle“ formuliert werden; der Moment, der Bewegung ist.

Die „metabolischen Bilder“ stellen das Objekt der Begierde des Künstlers dar.

WANN: 4. Juli, 10:30 (Vernissage), Ausstellung 6. Juli bis 8. Aug. 2020

WO: Kunsthandel Pohlhammer, Grünmarkt 21, 4400 Steyr