Rotes Kreuz sucht Mitglieder – ein Gewinn für beide Seiten

STEYR. Das Rote Kreuz ist weit über die Kernaufgabe des Rettungs- und Krankentransportdienstes hinausgewachsen. Hauskrankenpflege, Krisenintervention, Besuchsdienst, Essen auf Rädern, Rufhilfe, Bereutes Reisen, Rotkreuz-Markt, Katastrophenhilfsdienst, Jugendrotkreuz etc. zählen längst zu den täglichen Aufgaben ...

„Um alle Leistungen in gleichem Umfang und mit der gewohnten Qualität aufrechterhalten zu können, bedarf es der Mithilfe der Bevölkerung. Mit jedem noch so kleinen Beitrag ist uns sehr geholfen“, erklären die Bezirksstellenleiter Cornelia Altreiter-Windsteiger und Urban Schneeweiß. Ab 6.Juli sind eigens geschulte Mitarbeiter der Partnerfirma hsp in Rotkreuz- Uniform von Haus zu Haus unterwegs und beschreiben in persönlichen Gesprächen die Vorteile einer Rotkreuz-Mitgliedschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei eindeutig zu erkennen: Sie sind mit einem Tablet ausgerüstet, können sich ausweisen und nehmen kein Bargeld entgegen.

Die Vorteile einer Rot Kreuz Mitgliedschaft sind vielfältig

Durch eine Mitgliedschaft leistet man nicht nur einen wertvollen Beitrag, sondern erhält auch ein kleines Dankeschön. So werden beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse, Zubringerfahrten zum Betreuten Reisen oder Rückholtransporte günstiger oder sind je nach Art der Mitgliedschaft sogar kostenlos. Mit einer geringen Aufzahlung kann man sämtliche Vorteile für die ganze Familie nutzen.

Vielfältige Leistungen für die Bevölkerung

„Wir möchten diese Gelegenheit auch dazu nutzen, die Bevölkerung in persönlichen Gesprächen über unsere vielfältigen Leistungen für die Menschen in der Region zu informieren und so sichtbar machen, was wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Region tun“, so die Bezirksgeschäftsleiter Mario Wolf und Stephan Schönberger.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft und weiteren Spendenmöglichkeiten findet man unter www.mein-roteskreuz.at .