Kultur & Society

Sommercamp: kochen.­essen.­bewegen.­spass­haben

GARSTEN/STEYR. Eine ganze Woche für die Kids! Ernährungswissenschaftlerin Mag. Gudrun Beritgnoll veranstaltet im August 2020 (an zwei Terminen) ein Sommercamp für Kids, in dem es um Natur, Walderlebnisse und gesundes Essen geht. Aber achtung: das ist kein Diätcamp ...

Sommercamp „kochen.essen.bewegen.spasshaben

1. Termin: 10. bis 14. August Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr

bis Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr 2. Termin: 24. bis 28. August Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr

bis Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr 3. Termin: TAGESCAMP Montag, 3. August, 8 bis 15 Uhr

Was erwartet die kids?

Eine Woche bei mir zu Hause! In dieser Woche möchte ich euren Kindern den Spaß am gemeinsamen Kochen und natürlich auch am „gesunden“ Essen näherbringen. Natur, Walderlebnisse und auch eine kurze tägliche „Ernährungstheorieeinheit“ stehen am Programm. Aber alles mit Spaß! Es sind schließlich Ferien!

Wie kann ich mir das vorstellen?

Die kids kommen in der Früh OHNE zu frühstücken zu mir nach Hause und wir bereiten uns ein gemeinsames Frühstück zu. Mal gibt es selbstgemachtes Knuspermüsli, mal Pancakes, mal selbstgebackene Weckerl, ...

Nach dem gemeinsamen Frühstück heißt es ab in den Wald. Eine Gassirunde mit dem Familienhund Domingo steht am Programm. Dabei darf dein Kind „ganz Kind sein“. Das heißt: spielen im Wald ohne etwas „leisten“ zu müssen, schmutzig werden und SPASS haben. Im Wald finden wir sicher auch eine tolle Tischdeko für den Mittagstisch.

Wieder zu Hause stillen wir unseren Durst mit den unterschiedlichsten „zuckerfreien“ Durstlöschern. Jeden Vormittag (nach den Walderlebnissen) gibt es eine kurze Ernährungseinheit, bei der dein Kind die „Basics“ der „ausgewogenen“ Ernährung lernt. Am Freitag erhält jedes Kind sein „Ernährungsdiplom“, das es selbstverständlich mit nach Hause nehmen darf. Zudem gestaltet jedes Kind eine Rezeptmappe, damit ihr die Gerichte zu Hause nachkochen könnt.

Nach der Theorie geht es ran an den Herd und es wird geschnippselt und gekocht. Vielleicht kühlen wir uns vorab auch noch etwas im Pool ab. Das Mittagessen wird täglich gemeinsam gekocht und an dem liebevoll dekorierten Tisch gemeinsam gegessen. Wir werden Servietten falten, unsere Schätze von Wald und Wiese als Tischdeko verwenden,…Nach dem Essen wird Ball, Tischtennis, ein Brettspiel,…..gespielt, gelesen oder nochmals im Pool abgekühlt.

Wir werden die Natur genießen, gemeinsam essen und kochen. Ihr werdet staunen welche Küchenprofis ihr nach 5 Tagen habt! Wichtig ist mir, dass der Aufenthalt frei von elektronsichen Geräten ist. Kein Handy, keine x box.

Ich möchte mich ganz auf die Ideen eurer kids einlassen und ihre Wünsche in die Tagesplanung einbeziehen. Je nach Wetter unternehmen wir zumindest einen Ausflug an die Steyr. Das „gesunde“ Lunchpaket wird natürlich zu Hause vorab zubereitet.

Kurz zusammengefasst unser Tag

Gemeinsames Frühstück bereiten und essen

Ab in die Natur (Garten und Wald)!

Kurze Ernährungseinheit (je nach Interesse, ca. 60 Minuten)

Gemeinsames Mittagessen kochen, Tisch decken, gemeinsam essen Spielen, lesen, Pool genießen und je nach Wetter Spass haben

Wer kann teilnehmen & was kostet es?

Kinder im Alter zwischen 7 und 13 Jahren (max. 7 Kinder)

Kosten: 360,- Euro

inkludiert sind Frühstück, Mittagessen, Getränke, Jause, Ernährungseinheiten, Rezeptmappe (wird selbst gestaltet) ...

Wer bin ich?

Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Mama von 2 Söhnen und liebe meine Arbeit. Ich habe langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern (mehrjährige Leitung diverser Ernährungscamps, zahlreiche Workhops mit Kindern (Kinderuni, gesunder Kindergarten etc.).

KONTAKT und Information

Mag. Gudrun Bertignoll

Herrenweidestraße 24, 4451 Garsten

Tel.: 0650/8412782

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Web: www.gudrun-bertignoll.at

Unten: Mag. Gudrun Bertignoll.