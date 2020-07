Kultur & Society

Musik & Genuss: "4. Ternberger Musigspü"

TERNBERG. Wer einen Vormittag Musikfrühschoppen mit 3 tollen Gruppen verbringen möchte, für den haben wir genau das Richtige. Schaut für ein paar "gmiatliche" Stunden zu unserem Frühschoppen in Ternberg vorbei. Am Sonntag, den 26. Juli 2020, findet ab 10:00 Uhr beim Marktwirt Derfler der 4. gesellige Musikfrühschopper in Ternberg statt ...

Die Gruppen "Die Mostlandstürmer", "Echt Max Revival Band" und "der Junge Sizilianer Lele" werden aufspielen und mit ihrer Musik für beste Stimmung sorgen. Max Burghuber und das Team vom Gasthaus Derfler freuen sich auf zahlreiche Gäste aus nah und fern.



Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung im Hof oder Saal statt. Um Platzreservierung wird unter 07256 / 21100 gebeten.



Eintritt: Freiwillige Spende



Fotos © Privat