Kultur & Society

Kinderfreunde Steyr: „Spiel in den Vierteln“ ist gestartet

STEYR. Pünktlich zum Ferienbeginn startete auch heuer wieder „Spiel in den Vierteln“ auf dem Spielplatz Ennsleite in der Otto-Glöckel-Straße! Seit über 10 Jahren gehört das Projekt der Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf ...

... zum fixen Bestandteil im Ferienprogramm der Stadt Steyr! Das Besondere dabei, die Spiele in den Vierteln finden wöchentlich, immer am selben Platz und zur gleichen Uhrzeit statt!



Dieses Jahr ist das Thema: „Eine Reise in die Welt der Filme“! Gestartet wurde am Montag mit Basteltipps rundum „Mickey Mouse“! Die Kinder können von 15 bis 19 Uhr einfach vorbeikommen und gemeinsam mit drei ausgebildeten Spielanimateuren basteln und spielen! Jedes Kind ist willkommen und kann sich sinnvoll beschäftigen!



Weitere Termine sind:

Montag: Ennsleite (Spielplatz Otto-Glöckelstraße):

20.07.2020, 27.07.2020, 03.08.2020, 10.08.2020, 17.08.2020, 15 – 19 Uhr

Dienstag: Münichholz (Spielplatz Puschmannstraße):

21.07.2020, 28.07.2020, 04.08.2020, 11.08.2020, 18.08.2020, 15 – 19 Uhr

Mittwoch: Knoglergründe (Fun Court):

22.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 12.08.2020, 19.08.2020, 15 – 19 Uhr

Donnerstag: Wehrgraben (Spielplatz Volksschule):

23.07.2020, 30.07.2020, 06.08.2020, 13.08.2020, 20.08.2020, 15 – 19 Uhr

Freitag: Resthof (Resthofstraße 64 im Hof):

17.07.2020, 24.07.2020, 31.07.2020, 07.08.2020, 14.08.2020, 21.08.2020 15 – 19 Uhr



Fotos © Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf