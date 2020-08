Kultur & Society

OldSchool­Basterds spielen Auto­konzert am Interspar-Parkplatz

STEYR. Ein besonderes Konzerterlebnis geht am 15. August um 20 Uhr über die Bühne. Unter dem Titel „Back In Time“ spielt die Band OldSchoolBasterds ein Autokonzert auf dem Interspar- Parkplatz an der Ennser Straße ...

Dabei wird 50er-Jahre-Sound von Chuck Berry, über Elvis Presley und Little Richard bis Ray Charles live von der Band gespielt und via UKW-Radio in die Autos der Besucher übertragen.

Für Verpflegung und kühle Getränke sorgt ein Food-Truck. Tickets für 30 Euro (Fahrer mit Fahrzeug) und 17 Euro für den Beifahrer sind auf Ö-Ticket, im Stadtservice im Rathaus sowie an der Abendkassa erhältlich.

WANN: Sa., 15. Aug. 2020, 20 Uhr

WO: Interspar-Parkplatz, Ennserstraße, Steyr