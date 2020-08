Kultur & Society

10. Steyrer Kunstwoche von 20. bis 23. August

STEYR. Von 20. bis 23. August 2020 findet in Steyr die X. Kunstwoche mit Workshops für Malerei, Collage, Bildhauerei und Fotografie statt. KünstlerInnen und Kreative werden vier Tage lang von arrivierten BildkünstlerInnen aus Berlin, Wien, Steyr und Garsten begleitet ...

und angeleitet, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Gearbeitet wird in historischen Gebäuden, alle Ateliers befinden sich in der Altstadt und im Schloss Lamberg. Alle Workshops finden statt, weitere Anmeldungen sind noch bis 16. August möglich, auch verkürzte Kursdauer ist auf Anfrage.

Change Your Mind! Die Kunstwoche X thematisiert dieses Jahr ein Umdenken der Gesellschaft, jedes Einzelnen, und natürlich auch der Kunst-Schaffenden. Das Ausmaß an Überproduktion auch in der Bildkunst befindet sich in einer Wiederholung von l´Art pour l`Art. Die Steyrer Kunstwoche X, zum zehnten Mal, stellt einen Wendepunkt dar, der neu definiert werden muss; Haben die alten Medien ausgedient?

Verdrängen die neue Medien die alten und die Alten, die kulturgeschichtliche Entwicklung durch eigene Lebenserfahrungen erlebt haben? Viele Fragen zur Bildkunst drängen sich Jung und Alt in einer verdichteten (digitalen) Kulturwelt auf.

Kunstwoche Workshops / Altstadt-Ateliers Steyr

Collage & Zeichnen | Marion Eichmann | Berlin

Über das kreative Spiel zum Bildausdruck

Fotografie | Andrea Altemüller | Wien

Streetphotography

Malerei & Zeichnen | Hapé Schreiberhuber| Steyr

PleinAir-Malerei und Expression

Bildhauerei | Christian Strutzenberger | Garsten

Inhalt wird Form: Ideen in Speckstein und Alabaster

Mehr Info: www.kunstwoche.at

Unten: Atelierdiskurs der Teilnehmer / Foto: Herwig Prammer