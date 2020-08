Kultur & Society

Öffentliche Führung am 22. Aug: Arbeit & Nachhaltigkeit

STEYR. Am Samstag, 22. August findet wieder eine Öffentliche Führung im Museum Arbeitswelt statt. Im Mittelpunkt der dialogorientierten Führung stehen an diesem Samstag die Themen Nachhaltigkeit und der Umgang mit unseren Ressourcen. Die Führung startet um 14 Uhr, Anmeldung notwendig ...

Schmelzende Gletscher, Ölkatastrophe vor Mauritius, Mobilitätsoffensive und die Fridays for Future Bewegung – Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ressourcennutzung sind brennende Themen unserer Zeit. In der Öffentlichen Führung am 22. August wird der Frage nachgegangen, wie sich Arbeit und Umwelt zueinander verhalten und wie eine nachhaltige Arbeitswelt aussehen kann. Der Umgang mit Ressourcen seit der Industrialisierung bis heute ist ebenso Thema, wie die vielfältigen Chancen als auch die Herausforderungen der Digitalisierung für unsere Arbeitswelt und Umwelt.

Infos zu den Führungen:

Datum: Samstag, 22.08.20

Uhrzeit: 14:00 – 15:30 Uhr

Kosten: 9€ / Person

Maximal 15 Personen

Anmeldung erforderlich unter: 07252/77351-0 bzw. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Treffpunkt: Museum Arbeitswelt