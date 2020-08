Kultur & Society

Studie zur Work Life Balance sucht TeilnehmerInnen

GRAZ/STEYR. Durch die aktuelle Pandemie und dem damit vermehrt aufkommenden Einsatz von Home-Office-Lösungen, ist die Trennung zwischen Berufs- und Privatleben relevanter denn je. Im Rahmen eines FWF-Forschungsprojektes der Universität Graz wird daher untersucht, ...

wie sich Personen während der Freizeit mit ihrer Arbeit beschäftigen und welche Auswirkungen dies auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Motivation hat. Im Rahmen dieses Projektes wird eine Studie zur Work Life Balance durchgeführt und es werden noch TeilnehmerInnen gesucht. Personen über 18 Jahre die ein Android-Smartphone nutzen, in einem Angestellten- oder Arbeitsverhältnis tätig sind (mind. 20h und 3 Tage pro Woche arbeiten) und NICHT nachts arbeiten, können an dieser Studie kostenlos teilnehmen.

Die gesamte Studie läuft über die App „Work Life Balance Studie“. Über zwei Wochen werden an den Arbeitstagen zweimal täglich per App einige Fragen gestellt (Dauer: jeweils ca. 5 Minuten), unter anderem zur Arbeit, Freizeit und Wohlbefinden. Am Ende der Befragung wird direkt in der App ein Profil über die individuellen Ergebnisse dieser Studie erstellt. Konkret erhalten TeilnehmerInnen unter anderem wöchentliche Verläufe über die eigenen Schlafens- und Arbeitszeiten, Arbeitsanforderungen, arbeitsbezogenen Aktivitäten während der Freizeit, Wohlbefinden, Erschöpfung und Distanziertheit von der Arbeit sowie Arbeitsengagement.

Bei Interesse können Sie sich einfach die App Work Life Balance Studie im Google-Playstore herunterladen.

Facebook: https://www.facebook.com/WorkLifeBalanceStudie