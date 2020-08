Kultur & Society

Bürgermeister a.D. Franz Weiss feiert 100. Geburtstag

STEYR. Franz Weiss, Bürgermeister der Stadt Steyr von Oktober 1974 bis Dezember 1983, feiert am 30. August seinen 100. Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Geburtstages stellten sich beim Jubilar SPÖ-Bezirksvorsitzender NR Markus Vogl, Bürgermeister Gerald Hackl, ...

das SPÖ-Stadtsenatsteam mit den Vizebürgermeistern Wilhelm Hauser, Ingrid Weixlberger und Stadtrat Dr. Michael Schodermayr, Bürgermeister a.D. David Forstenlechner sowie SPÖ- Bezirksgeschäftsführer Georg Stimeder und einige persönliche Freunde als Gratulanten ein.

Am 30. August 1920 im Kraxental geboren, besuchte Franz Weiss die Bürgerschule auf der Steyrer Promenade und die Berufsschule, in der er Schlosser lernte. Der frühe Tod seines Vaters während der Februarkämpfe 1934 prägte vor allem sein politisches Leben. Als Obermeister wurde er 1957 Betriebsratsvorsitzender der Angestellten der Steyrer-Daimler- Puch AG. 1965 entsandte die Sozialistische Partei Franz Weiss in den Steyrer Gemeinderat, dem er insgesamt 18 Jahre lang angehörte. 1968 wurde er zum Vizebürgermeister bestellt und am 3. Oktober 1974 schließlich vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt.

In seiner neunjährigen Amtszeit als Bürgermeister konnte Franz Weiss eine Reihe von zukunftsorientierten Weichenstellungen für Steyr vornehmen. So wurde unter anderem der innerstädtische Verkehrsring ausgebaut und damit der Stadtkern vom Verkehr entlastet. Die Wasserversorgung wurde durch die Gründung des Reinhaltungsverbandes und die Reaktivierung der Brunnen abgesichert. Dazu zählte auch der Bau der Steyrer Großkläranlage und die Errichtung eines leistungsfähigen Kanalnetzes. Darüber hinaus konnte das Busliniennetz in seiner Amtszeit entscheidend erweitert werden.

Im Sozialbereich wurden bedeutende Einrichtungen wie „Essen auf Rädern“ oder die mobile Hauskrankenpflege ins Leben gerufen. Besondere Verdienste hat sich Franz Weiss auch um die Ansiedlung neuer Betriebe erworben. Das Glanzlicht dabei stellt zweifellos die Errichtung des BMW-Motorenwerkes dar, für die Weiss mit großem Geschick und hohem persönlichen Engagement die Verhandlungen geführt und erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Außerdem war er Urheber des Steyrer Stadtfestes und der 1000-Jahr-Feier 1980 - verbunden mit der Landesausstellung, die 300.000 BesucherInnen nach Steyr lockte. Für diese großen Verdienste wurde Franz Weiss die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen.

SP-Nationalrat Markus Vogl würdigt Altbürgermeister Weiss als erfolgreiches Stadtoberhaupt, welches auch in der Steyrer Sozialdemokratie viele Jahre eine zentrale und bestimmende Rolle eingenommen hat. Auch die Stadt Steyr gratuliert dem Jubilar, allen voran Bürgermeister Gerald Hackl. „Mit Dynamik und Durchsetzungskraft hat Franz Weiss die Steyrer Kommunalpolitik maßgeblich geprägt und das Gesicht unserer Stadt positiv verändert“, so Bürgermeister Gerald Hackl.