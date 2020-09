Kultur & Society

Öffentliche Führung: Ferienende im Museum Arbeitswelt

STEYR. Rechtzeitig vor Schulbeginn laden über 17 Museen in ganz OÖ zu einem besonderen Special für Familien. Aus diesem Grund organisiert das Museum Arbeitswelt am letzten Ferienwochenende zwei Spezialführungen für Familien und Kinder ...

Am Freitag, 11. September und Samstag 12. September, jeweils ab 14 Uhr wird im Museum Arbeitswelt gemeinsam die Vergangenheit und Zukunft unserer Arbeitswelt erforscht.



Oberösterreichs Museen wollen mit dieser Ferienaktion für einen krönenden Abschluss dieser doch etwas anderen Sommerferien beitragen. Gemeinsam mit dem Verbund OÖ Museen und der Familienkarte OÖ warten deshalb besondere Angebote auf interessierte Besucherinnen und Besucher. Natürlich ist auch das Museum Arbeitswelt mit zwei Spezialführungen dabei.



Kinderwagenführung

Am 11. September bietet das Museum deshalb wieder eine Kinderwagenführung speziell für Menschen mit Klein(st)kindern durch die Ausstellung ARBEIT IST UNSICHTBAR an. Sitzen und Stillen wird während der Führung durchgehend möglich sein, ebenso ist die Barrierefreiheit mit dem Kinderwagen gegeben. Inhalte der Ausstellung werden auch anhand der Unsichtbarkeit von Elternarbeit gemeinsam diskutiert.



Dem Betriebsgeheimnis auf der Spur

Detektivisch wird bei diesem Programm die preisgekrönte Ausstellung ARBEIT IST UNSICHTBAR erkundet. Es gilt versteckte Dinge zu finden, zu kombinieren, kreativ zu sein und vor allem zusammenzuarbeiten, um alle Rätsel zu lösen und das Lösungswort zu knacken. Für Jüngere und Junggebliebene im Familienverband.



Infos zu den Führungen:

Datum: Freitag 11.09.20 & Samstag, 12.09.20

Uhrzeit: jeweils 14:00 – 15:30 Uhr

Kosten: 5€ / Person mit der OÖ Familienkarte – Kinder haben gratis Eintritt

Maximal 10 (Kinderwagenführung) bzw. 15 Personen (Rätselreise)

Anmeldung erforderlich unter: 07252/77351-0 bzw. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Treffpunkt: Museum Arbeitswelt

Foto © MAW Steyr, Christof Zachl