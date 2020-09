Kultur & Society

Kinderfreunde: Ferien in der Gemeinde Sierning

SIERNING. Die Betreuung der Kinder in den Sommermonaten war für viele Familien eine große Herausforderung. Gerade heuer waren oftmals Urlaub und Zeitausgleich aufgebraucht und reichten nicht aus, um im Sommer die familiäre Kinderbetreuung sicherstellen zu können ...

Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf stellten daher in Kooperation mit der Gemeinde Sierning mit dem Angebot „Ferien in der Gemeinde“ eine Alternative für viele Eltern.



Bis zu 17 Kinder zwischen 3 und 12 Jahren nahmen auch dieses Jahr das Angebot „Ferien in der Gemeinde Sierning“ gerne an! Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf haben sich dieses Jahr sehr bemüht den Kindern trotz den Corona-Virus-Auflagen ein buntes Angebot an Spiel und Spaß zu bieten. Drei Wochen lang haben pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter mit den Kindern gespielt, gebastelt und auch Ausflüge, zum Beispiel zur freiwilligen Feuerwehr Sierning, gemacht!



Da auch dieses Jahr das Projekt „Ferien in der Gemeinde“ sehr gut angekommen ist, ist es das Ziel dieses auch wieder in den Sommerferien 2021 umzusetzen!

Foto © Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf