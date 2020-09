Kultur & Society

Wir sind aktiv in steyrland!

STEYR. Die besten Ausflugsziele gibt es immer noch im Bezirk Steyr-Land - Die Initiative „steyrland-wir rocken die region!” zeigt genau wo! Seit diesem Sommer präsentiert die Initiative „steyrland - wir rocken die region!” auf ihren Social Media Kanälen Freizeittipps mit Bildern, Videos und ...

... Beschreibungen von und für steyrland und stellt regionale Ausflugsziele in den Fokus!



Keine Reisewarnungen für steyrland

„Durch die Corona-bedingten Reisewarnungen und Vorsichtsmaßnahmen haben viele im ersten Moment den Kopf hängen gelassen und ein aufregender Sommer war in weite Ferne gerückt”, erklärt Alois Gruber, Sprecher der Initiative und Leiter der Arbeitsgruppe Marketing. Deshalb hat es sich die Initiative zur Aufgabe gemacht, die Ausflugsziele der eigenen Region vor den Vorhang zu holen! „Denn da gibt es mehr, als man vielleicht im ersten Moment denkt!

Ausflüge in der Heimat beleben die Stimmung - Naturschätze werden neu kennengelernt, die Heimatgemeinde aus einer neuen Perspektive gesehen und: Nicht immer muss man lange Autofahrten absolvieren, um etwas Neues zu erleben!”



Wöchentlich werden die Tipps, die von Floßfahrten, Stand-Up Paddling und Klettern im Ennstal, über Alpakawanderungen im Kurpark und Radtouren in Bad Hall, bis hin zu Open-Air Konzerten und Weinbau-Wanderungen gehen, auf Facebook und Instagram veröffentlicht! „Auch erste Fotos von Menschen aus der Region, die unsere Tipps daraufhin ausprobiert haben, wurden uns bereits zugeschickt!”, freut sich Karin Fachberger, Assistentin der Initiative.



Auch im Herbst heißt es „steyrland-aktiv!”

„Natürlich ist nach dem Sommer nicht Schluss!” so Petra Baumgarthuber, Life und Business Coach aus Neuzeug und Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Marketing. „Auch im Herbst werden weiterhin Ausflugstipps aus unserer Region geteilt.”



Interessierte können ihre Freizeittipps an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden.



Hier die Social Media Kanäle der Initiative

Facebook: Steyrland

Instagram: steyrland_rocks



Corporate Data

Die Initiative „steyrland – wir rocken die Region!” vernetzt Betriebe, Schulen, Politik und Unternehmen zur Stärkung der Region. Damit steigt die Attraktivität der Region für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ausbildungseinrichtungen und für die Bevölkerung. Laufende Aktivitäten wie Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Medienberichte ermöglichen es Mitgliedern, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Die Initiative wurde 2017 von der WKO Steyr-Land ins Leben gerufen und erarbeitet seither die unterschiedlichsten Projekte. Weitere Informationen unter: www.steyrland.at



Foto © Initiative "steyrland-wir rocken die Region"; Floßfahrt Großraming







Foto © Stefan Mayerhofer; Heiligenstein