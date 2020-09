Kultur & Society

Steyrer SP-Fraktion spendet 20.000 Euro an Sozial- und Kulturvereine

STEYR. Als Zeichen der Solidarität in Krisenzeiten überreichte die Steyrer SP-Stadtsenatsfraktion Spendenchecks über je 5.000 Euro an vier Steyrer Sozial- und Kultureinrichtungen, die in den vergangenen Monaten stark von den Corona-Maßnahmen und ihren Auswirkungen betroffen waren ...

Die Corona-Krise ist leider immer noch allgegenwärtig. Vor allem Steyrer Kultur- und Sozialvereine sind nach wie vor stark von den Einschränkungen betroffen, da öffentliche Veranstaltungen nur mit deutlich verringerter Besucheranzahl stattfinden dürfen und auch für die Einrichtungen der Kinder- und Freizeitbetreuung strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.

„Bereits seit Beginn der Corona-Krise hat sich die Stadt Steyr bestmöglich bemüht, lokale Betriebe und Vereine zu unterstützen. Die Unterstützungen von Bund und Land reichen bei Weitem nicht aus. Als SPÖ Steyr war es uns daher ein Anliegen, besonders betroffene und geforderte Einrichtungen unkompliziert zu unterstützen“, so Bürgermeister Gerald Hackl. Die Steyrer SP-Mandatare haben sich aus diesem Grund dafür entschieden, einen Teil ihres Gemeinderatsbezuges an vier ausgewählte Steyrer Vereine zu spenden. Die Spendenchecks mit einer Gesamtsumme von 20.000 Euro wurden in den vergangenen Tagen an die VertreterInnen der Kultur- und Sozialeinrichtungen übergeben.

Im Kulturbereich fiel die Entscheidung auf das Kulturzentrum AKKU und den Kulturverein Röda, welche seit vielen Jahren für die Weiterentwicklung einer lebendigen Kulturszene in Steyr maßgeblich mitverantwortlich sind. Gerade der Kulturbereich ist aktuell mit vielen Absagen und Teilnehmerbeschränkungen konfrontiert. Aus dem Sozialbereich wurden das Kinderschutzzentrum Wigwam und die Kinderbereuungseinrichtung „Kuschelbär“ der Kinderfreunde ausgewählt. „Beide Einrichtungen waren in der Corona-Krise besonders gefordert und leisten auch aktuell unter schwierigen Bedingungen Unglaubliches“, so SP- Nationalratsabgeordneter Markus Vogl, der ebenfalls an der Spendenübergabe teilnahm.

Die vier Sozial- und Kultureinrichtungen bedankten sich herzlich für die finanzielle Unterstützung der Steyrer SPÖ-Gemeinderatsfraktion. „Mit Hilfe dieser Unterstützung können wir die kommende Spielsaison besser planen und das Programm unter Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen fixieren“, so etwa das Team des Kulturzentrum AKKU.

Unten: Scheckübergabe Kulturverein röda

Darunter: Scheckübergabe WIGWAM

Darunter: Scheckübergabe AKKU