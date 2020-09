Kultur & Society

Jule & Band - die Nr. 1 vom Tullnerfeld live im Pavillon

STEYR. Ladys and Gentleman! Nach dem sensationellen Konzert von Jule & Band vor Corona im letzten März, lässt nun der nächste Tanz mit der Band nicht mehr lange auf sich warten! Jule & Band geigen am Samstag, 12. September um 19 Uhr im Café Pavillon in Münichholz ...

Jule & Band sind fünf routinierte Musiker, die sich vor 10 Jahren zusammengefunden haben, um Rock-, Country- und AustropopHits wieder neu aufleben zu lassen. Sie entführen ihr Publikum zurück in die 60er, 70er, 80er und 90er Jahre, lassen Erinnerungen aufleben an fast schon vergessene Erlebnisse wie die erste große Liebe, oder vielleicht auch an Jugendsünden. So bringt die Band ihr Publikum zum Mitsingen, Mitklatschen, Tanzen und Träumen ...

Leckere Spare-Ribs mit Ofenkartoffel & Dip gibt es ab 17 Uhr und solange der Vorrat reicht.

WANN: 12. Sept. 2020, ab 17 Uhr, Live Musik ab 19 Uhr

WO: Café Pavillon, Hans-Wagner-Straße 4a, 4400 Steyr Münichholz

EINTRITT FREI!

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass alle Besucher die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten müssen und bitten um Verständnis!