Styraburg Lesungen: 100 Jahre Siddhartha

STEYR. Vier Lesungen mit zwei Texten der Weltliteratur finden bereits vor dem Styraburg Festival in Steyr und Wien statt. Hapé Schreiberhuber liest „Siddhartha“ (1920) von Hermann Hesse (12.09., 19:30 Uhr und 13.09., 11:00 Uhr, SchlossTonne Steyr) in einer gekürzten Fassung ...

zum 100-jährigen Jubiläum der berühmten indischen Dichtung. „Siddhartha“, als fiktive Lebensgeschichte Buddhas, versucht die Quelle von Spiritulität zu ergründen, verknüpft indische Tradition mit buddhistischem, taoistischem Gedankengut, und zeigt einen Weg der Selbstbefreiung aus gesellschaftlicher Fremdbestimmung. „Die Besteigung des Mont Ventoux“ (1336) von Francesco Petrarca, jener berühmte Brief der Weltliteratur, wird als „Geburtsstunde des Alpinismus“ bezeichnet, und reflektiert das eigene Wesen und das Augustinische Ideal. (30.09. 19:00 Uhr, Sechschimmelgalerie Wien und 3. Okt., 19:30 Uhr, SchlossTonne Steyr).

Hapé Schreiberhuber entwickelte, seit der Eröffnung der „SchlossTonne“ als Experimentierfläche für „Wort und Bild beim Styraburg Festival“, ein eigenes Format seiner szenischen Lesungen. Trotz Corona trat er regelmäßig im Sommer mit seinem Lesezyklus auf, und plant unermüdlich das 28. Styraburg Festival von 5. bis 8. November 2020. Bereits fix ist das Sonderkonzert der „Sechs Cellisten“ unter der Leitung von Rudolf Leopold am 7.11. um 19:30 im Lambergsaal in Steyr. Erstmals kooperiert das Styraburg Festival (seit 2007) mit dem Leopold Museum in Wien, wo auch dasselbe Programm am 1.11. als Matinée um 11 Uhr gespielt wird.

Karten sind ab sofort erhältlich

Kartenbestellung per email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kartenreservierung per Telefon: 0676 838 448 199