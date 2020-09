Kultur & Society

50 Jahre Gasthaus Nell: Vier Generationen feierten gemeinsam

KLEINRAMING. Feste soll man feiern, wie sie fallen! In diesem Sinn hatten die Wirtin Hermine Schönleitner und ihre Familie guten Grund, das Glas zu erheben. Der Gasthof Nell in Kleinraming feierte am 11. September mit zahlreichen Gästen sein 50-Jahr-Jubiläum ...

"Meine Eltern Christine und Josef errichteten 1967 im Bauernhaus Fremdenzimmer und eröffneten eine Buschenschank. 1968 wurde daraus eine Jausenstation, das Wirtshaus folgte im Jahr 1970 mit der Eröffnung der Gaststube. Ein Jahr später wurde ein Nebenzimmer dazu gebaut, 1972 erfolgte der Bau der Bürgerstube und 1973 der Bau des Speisesaals" erinnert sich Hermine Schönleitner, die den elterlichen Betrieb im Jahr 2000 übernahm.

Im Jahr 2021 wird nun der Gasthof an die bereits dritte Generation übergeben. e-steyr gratuliert zum 50-Jahr-Jubiläum!