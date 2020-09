Kultur & Society

McDonald’s Car Wash Day bringt über 50.000 Euro

STEYR/Ö. Beim diesjährigen McDonald’s Car Wash Day wurden wieder die Ärmel hochgekrempelt – und das mit Erfolg:Am 11. September griffen die Teams der teilnehmenden McDonald’s Restaurants in ganz Österreich mit prominenter Unterstützung...

von unter anderem Virginia Ernst, Peter Pacult, der Kult-Band Wiener Wahnsinn und den Milleniumdancers für den guten Zweck zu Schwamm und Kübel und brachten gegen eine freiwillige Spende die Windschutzscheiben der McDrive Gäste zum Glänzen. Durch den vollen Einsatz aller Beteiligten konnten Spenden in Höhe von über 50.000 € gesammelt werden, die zu 100 Prozent der Ronald McDonald Kinderhilfe zugutekommen.

Der Car Wash Day 2020 stand unter dem Motto „Saubere Sache: Gutes tun“. Auch dieses Jahr halfen die FranchisenehmerInnen, RestaurantmitarbeiterInnen, zahlreiche freiwillige HelferInnen und auch prominente UnterstützerInnen wie etwa Virginia Ernst, Peter Pacult, die Kult-Band Wiener Wahnsinn und die „Milleniumdancers“ tüchtig mit.

Die Spenden in Höhe von über 50.000 € ermöglichen, dass die Ronald McDonald Kinderhilfe auch in Zukunft schwer kranken Kindern und deren Familien ein „Zuhause auf Zeit“ zur Verfügung stellen kann. Die Spendeneinnahmen fließen unter anderem in den Neubau des Ronald McDonald Kinderhilfe Hauses in Salzburg. „Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für die Mitarbeit und vor allem bei den Gästen im McDrive für die großzügigen Spenden.

Dank kreativer Spendenaktionen wie dieser können wir betroffenen Familien die Möglichkeit geben, in schweren Zeiten ganz nah bei ihren Kindern zu sein und sie mit Wärme und Geborgenheit auf ihrem Weg der Besserung zu begleiten“, bedankt sich Kinderhilfe Vorstand Karin Schmidt. „Ich bin begeistert von dem Engagement, das unsere Teams und unsere Gäste, auch in dieser herausfordernden Zeit, am Car Wash Day 2020 an den Tag gelegt haben und wir freuen uns, damit die wichtige Arbeit der Kinderhilfe unterstützen zu können“, so Nikolaus Piza, Managing Director von McDonald’s Österreich.

Unten: Ronald McDonald Kinderhilfe Vorstand Karin Schmidt mit der österreichischen Fußball-Legende Peter Pacult. Foto © Andreas Tischler.