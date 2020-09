Kultur & Society

Steyrland-Projekte zeigen Wirkung!

STEYR. Mit mehreren Projekten fördert die Initiative „steyrland- wir rocken die region!“ auch heuer wieder die Vernetzung von Unternehmen und Schülern. Bildungskatalog, Jobplattform und „Find your Job“ sind die Projekte, die im Herbst gerockt werden! ...

Umdenken und weitermachen!

Auch 2020 zeigen die Unternehmen in Steyr-Land eine hohe Ausbildungsbereitschaft. 188 Jugendliche starteten alleine im ersten Halbjahr mit ihrer Lehrausbildung. Damit ist Steyr-Land einer der weniger Bezirke oberösterreichweit, der einen Lehrlingszuwachs (+ 19,75 Prozent) im Vergleich zum letzten Jahr verzeichnet. „Durch die Corona-Krise ist vielleicht der Eindruck entstanden, dass kaum Arbeitsstellen zu besetzen sind – aber das ist nicht so. Alleine Ende August waren beim AMS 89 offene Lehrstellen für unsere Region gemeldet. Wir haben also weiterhin viele tolle Betriebe, die auf der Suche nach Lehrlingen für die nächsten Jahre sind“, so Judith Ringer, Obfrau der WKO Steyr-Land und Sprecherin von „steyrland – wir rocken die region!“. Auf der Jobplattform der Initiative jobs.steyrland.at sind aktuelle Ausschreibungen und Informationen zu den Unternehmen zu finden.



Ausflugsziel Unternehmen!

Mit dem Bildungskatalog der Initiative bekommen Jugendliche schon früh die Möglichkeit, sich ihren eigenen Eindruck von der Wirtschaft zu verschaffen. Bereits seit drei Jahren bieten die steyrland- Mitglieder in Form von Workshops, Vorträgen und Schnuppertagen interessante Einblicke in die regionale Wirtschaft. Da aufgrund der aktuellen Situation Exkursionen für Schulklassen im Herbst nicht garantiert werden können, haben Interessierte daher unter dem Motto ‚Ausflugsziel Unternehmen‘ die Chance, die Angebote des Bildungskataloges auch online oder in privaten Gruppen (z.B. Eltern mit Kindern) zu nutzen. Das geht ganz einfach: angegebenen Ansprechpartner anrufen, Termin vereinbaren und losstarten! Alle Bildungsangebote sind online unter www.steyrland.at/bildungskatalog zu finden. Auch auf den Social Media-Kanälen der Initiative werden Bildungserlebnisse unter dem Titel “Ausflugsziel Unternehmen” geteilt.



Find your Job!

Weitere Unterstützung erfahren die Unternehmen durch „Find your Job“, einem AMS geförderten Projekt, welches vom WIFI durchgeführt wird. Dabei werden Jugendliche während der Berufswahl begleitet. Die Vorteile für Unternehmen sind unter anderem das unverbindliche Kennenlernen von potentiellen Mitarbeitern und Lehrlingen im Rahmen eines ein bis zwei wöchigen Praktikums sowie wenig administrativer Aufwand. Die Vorteile für Jugendliche sind das Kennenlernen von Wunschfirmen, die Erarbeitung eines Ausbildungsplanes sowie verschiedene Mini-Workshops. Alle Informationen zu „Find your Job“ gibt es unter E Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .



Corporate Data

Die Initiative „steyrland – wir rocken die Region!” vernetzt Betriebe, Schulen, Politik und Unternehmen zur Stärkung der Region. Damit steigt die Attraktivität der Region für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ausbildungseinrichtungen und für die Bevölkerung. Laufende Aktivitäten wie Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Medienberichte ermöglichen es Mitgliedern, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Die Initiative wurde 2017 von der WKO Steyr-Land ins Leben gerufen und erarbeitet seither die unterschiedlichsten Projekte. Weitere Informationen unter: www.steyrland.at