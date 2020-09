Kultur & Society

Umkämpfte Solidaritäten im Museum Arbeitswelt

STEYR. Der Veranstaltungsherbst im Museum Arbeitswelt startet mit dem Sozialwissenschafter Jörg Flecker, der sein Buch Umkämpfte Solidaritäten präsentieren wird. Auf Basis von Interviews und Befragungen beschreibt der Autor aktuelle Spaltungslinien in der Gesellschaft ...

Unterstützung erhält Jörg Flecker am 24. September im Museum Arbeitswelt zudem von Bernhard Schmalzl und Lili Sieberer, die Auszüge aus den Interviews vorlesen werden. Start der DEMOS-Abendvorlesung ist 19 Uhr, aufgrund der Covid-19-Schutzmaßnahmen ist eine Anmeldung notwendig.



Fast täglich berichten die Medien von der Zunahme gesellschaftlicher Spannungen. Willkommenskultur und Ausgrenzungspolitik stünden sich so unversöhnlich gegenüber. Die Autor/innen rund um Jörg Flecker und Carina Altreiter wollten es genau wissen und interviewten unterschiedliche Menschen in Österreich zu diesem Thema. In den Gesprächen geht es um Sozialleistungen, Zuwanderung, soziale Gerechtigkeit, aber auch um ganz persönliche Erfolge, Sorgen und Nöte. Jörg Flecker wird an diesem Abend im Museum Arbeitswelt einen tieferen Einblick in die Gespräche geben, die mehr Einsicht in das Thema gewähren, als in der medialen Öffentlichkeit präsentiert wird. Ergänzt werden seine Ausführungen durch Interviewfragmente aus dem Buch, die von Lili Sieberer und Bernhard Schmalzl vorgetragen werden.



Wichtige Informationen

Beginn: 19.00 Uhr

Eintritt: VVK 8,– | AK 10,–

Online-Tickets im Ticketshop des Museums auf kupfticket.at. Der Vorverkauf findet während der Öffnungszeiten des Museums bis zum Veranstaltungstag um 15.00 Uhr direkt an der Kassa statt.

Hinweis Covid-19: Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen sind die Besucher/innen des Museums angewiesen, bis zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Foto © Skokanitsch

auf dem Foto: Jörg Flecker