Kultur & Society

Feuerwehrball Steyr 2021 abgesagt

STEYR. Wegen der aktuellen Situation rund um Covid19 werden der FF-Ball Steyr und der Ball des Löschzuges 3 Steyr-Gleink nicht stattfinden. In einer Aussendung ersucht die Feuerwehr Steyr um Verständnis: ...

"Das oberste Ziel unserer Feuerwehr in dieser Zeit ist es, die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft aufrecht zu erhalten. Zudem lässt sich eine Veranstaltung in dieser Größenordnung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Rahmenbedingungen, sowie der unsicheren und nicht vorhersehbaren Lage im kommenden Jahr, nicht planen. Auch wenn es uns ein persönliches Anliegen ist, den gesellschaftlichen Höhepunkt der Steyrer Ballsaison zu veranstalten, bitten wir um Ihr Verständnis, dass diese Entscheidung bereits jetzt final getroffen wurde."



In Garsten und Kleinraming wurden ebenfalls die Bälle bereits definitiv abgesagt.



Fotos © Peter Röck