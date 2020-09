Kultur & Society

Schreiberhuber liest in Steyr und Wien

STEYR/WIEN. Hapé Schreiberhuber liest den berühmten Brief der Weltliteratur "Die Besteigung des Mont Ventoux", ergänzend mit Texten und Gedichten von Rainer Maria Rilke zu seinem Aufenthalt in der Provence 1909, die auf Petrarcas Text hinweisen, und als „Geburtsstunde des Alpinismus“ gefeiert wird ...

Am 26. April 1336 erreicht Francesco Petrarca freiwillig und "lediglich aus Verlangen" zusammen mit seinem Bruder und zwei Begleitern diesen „Heiligen“ Gipfel in Südfrankreich. Petrarca war nicht nur ein bedeutender Geograf und Kartograf seiner Zeit, sondern der Anblick der Natur traf ihn unmittelbar – so ist auch im Brief die tradierte Auffassung enthalten, dass der antike Mensch nicht den Raum sah, sondern die Seele, deren Bild immer das Meer war.

Mi 30.09. / 19:00 / Sechschimmelgalerie Wien, gegen Voranmeldung Telefon 0664 143 20 22

Sa 03.10. / 19:30 / Schloss Lamberg, SchlossTonne, Steyr

Hapé Schreiberhuber entwickelte, seit der Eröffnung der „SchlossTonne“ als Experimentierfläche für „Wort und Bild beim Styraburg Festival“, ein eigenes Format seiner szenischen Lesungen. Trotz Corona trat er regelmäßig im Sommer mit seinem Lesezyklus auf, und plant (unermüdlich) das 28. Styraburg Festival von 5. bis 8. November 2020. Bereits fix ist das Sonderkonzert der „Sechs Cellisten“ unter der Leitung von Rudolf Leopold am 7.11. um 19:30 im Lambergsaal in Steyr. Erstmals kooperiert das Styraburg Festival (seit 2007) mit dem Leopold Museum in Wien, wo auch dasselbe Programm am 1.11. als Matinée um 11 Uhr gespielt wird.

Karten sind ab sofort erhältlich.

Kartenbestellung per email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kartenreservierung per Telefon: 0676 838 448 199