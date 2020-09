Kultur & Society

Schultaschenaktion der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf

STEYR. Mit einer großartigen Sammelaktion ermöglichten die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf vielen Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr. Mehr als 30 Stück wurden in Steyr gesammelt und an sozial benachteiligte Familien weitergegeben ...

Die von den Kinderfreunden in ganz Oberösterreich organisierte Schultaschen-Sammelaktion wurde auch von den Kinderfreunden Steyr-Kirchdorf erfolgreich durchgeführt. Während der Sommermonate konnten im Regionsbüro und im Altstoffsammelzentrum Steyr nicht mehr benötigte Schultaschen für eine sinnvolle Wiederverwertung abgegeben werden.



In Kooperation mit der privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung „Mobilis“ in St. Ulrich konnten über 20 Schultaschen an Familien verteilt werden, die nicht in der Lage waren, ihren Kindern zu Schulbeginn neue meist sehr teure Artikel, wie Schultaschen, zu kaufen.



„Wir hoffen vielen Kindern damit eine Freude zu machen und die Familien in der kostenintensiven Zeit des Schulbeginns unterstützen zu können. Familien, die auch unter dem Schuljahr noch eine Schultasche benötigen, können sich gerne bei uns im Regionsbüro melden“, sagt Barbara Bichler, Geschäftsführerin der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf.