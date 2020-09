Kultur & Society

MAW: Tamara Ehs – Krisendemokratie

STEYR. Der Oktober steht im Museum Arbeitswelt dieses Jahr ganz im Zeichen von 25 Jahre EU-Mitgliedschaft und 100 Jahre Bundesverfassungsgesetz. Die Veranstaltungsreihe startet am 6. Oktober mit Tamara Ehs und ihrem Blick auf die ...

... demokratische Entwicklung in Krisenzeiten in Europa und besonders in Österreich. Die Abendvorlesung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der Covid-19 Bestimmungen ist eine Anmeldung erforderlich.



Demokratie ist systemrelevant

Die Akutphase der Coronakrise ermöglichte wie ein Brennglas den Blick auf die Stärken und Schwächen der österreichischen Demokratie. Jene Bereiche, in denen das politische System schon in Normalzeiten holprig lief, gerieten in der Krise zum Stolperstein. Die Politikwissenschafterin Tamara Ehs hat sich diese Stolpersteine genauer angesehen und erörtert an diesem Abend im Museum Arbeitswelt Wege aus der demokratiepolitischen Krise und Vorschläge, was wir beim nächsten Mal besser machen müssen.



Krisenfest

Denn auch die nächste Krise kommt bestimmt – sei es abermals als Pandemie, wahrscheinlicher aber als Klimanotstand. Umso wichtiger ist es eine krisenfeste Demokratie zu etablieren, die soziale Grundbedürfnisse abdeckt und auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet ist. Das geschieht nicht einfach so, wir alle sind gefordert, dazu einen Beitrag zu leisten.

Tamare Ehs liefert an diesem Abend Vorschläge, wie wir als Bürger an unserem demokratischen System arbeiten können. Die Moderation und Diskussion wird an diesem Abend von Martin Dunst geleitet. Die nächsten Referent/innen der Reihe „25 Jahre Mitgliedschaft in der Europäischen Union, 100 Jahre Bundesverfassungsgesetz“ sind Ulrike Guérot (6. Oktober) und Bundespräsident a.D Heinz Fischer (16. Oktober).



DIE REFERENTIN

Tamara Ehs ist Lehrbeauftragte an der Uni Wien und selbstständige Beraterin für mehr Demokratie in österreichischen Städten und Gemeinden. Sie war Dozentin u.a. an der Hebräischen Universität Jerusalem, Comenius Universität Bratislava, Freie Universität Berlin, außerdem Gastforscherin an der Harvard Law School sowie an der New York Public Library. Sie ist Trägerin des Wissenschaftspreises des österreichischen Parlaments und des Ludo Hartmann-Preises des Verbands Österreichischer Volkshochschulen.



INFORMATION ZUR VERANSTALTUNG

Mitveranstalter: VHS OÖ gefördert von der Gesellschaft für Politische Bildung| Kooperationspartner: Club 41 Austria |

Kultur- und Bildungsveranstaltungen des Museum Arbeitswelt werden unterstützt von: GRS | Gstöttner Ratzinger Stellnberger Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH, Atteneder Grafik Design, Raiffeisenbank Steyr



Beginn: 6. Oktober, 19.00 Uhr

Eintritt: frei, Anmeldung erforderlich

Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder auf der Website www.museum-steyr.at



Hinweis Covid-19: Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen ist eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung erforderlich. Zudem sind die Besucher/innen des Museums angewiesen, bis zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nasenschutz zu tragen.