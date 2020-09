Kultur & Society

Lange Einkaufs­nacht am 2. Okt. mit tollem Rahmen­pro­gramm

STEYR. Am Freitag den 2. Oktober 2020, laden die Wirtschaftstreibenden der Innenstadt wieder zur Langen Einkaufsnacht ins Zentrum ein. Bis 22 Uhr kann man einkaufen, flanieren und ein tolles Rahmenprogramm genießen. Neben Modenschauen am Stadtplatz und in der Pfarrgasse, ...

bei denen die neuesten Trends der Herbstsaison zu entdecken sind, gibt es auch wieder musikalische Klänge der Extraklasse zu hören. Mit dabei ist dieses Jahr wieder die Band New Ohr Linz, die mit ihrem unverkennbaren Dixie Sound für gute Stimmung sorgen wird.

Einkaufsbummel im Wert von € 1.000,- zu gewinnen!

Gewinnen Sie Ihren Einkaufsbummel in der historischen Steyrer Altstadt im Wert von € 1.000,-. Einfach den Teilnahmeschein im „Stadtrunde“ Gutscheinheft* ausfüllen und zwischen 14 und 18 Uhr in die Gewinnbox, vor dem Büro des Tourismusverbandes im Rathaus, Stadtplatz 27, einwerfen. Unter allen Anwesenden wird ein/e Gewinner/in gezogen, der/die eine Steyr Shopping Card im Wert von € 1.000,- erhält. Die Verlosung findet im Anschluss an die Modenschau am Stadtplatz (um ca. 19.30 Uhr) statt.

*Ihr “Stadtrunde“ Gutscheinheft erhalten Sie bei allen teilnehmenden Betrieben, in Steyrer Institutionen, im Büro des Tourismusverbandes oder online unter www.stadtkult-steyr.at/Stadtrunde .

Programm:

Ab 17 Uhr: Dixie Sound mit New Ohr Linz

18 Uhr: Modenschau Sue Vogue & Stadtkind in der Pfarrgasse

19 Uhr: Modenschau Signora e Moda am Stadtplatz

Im Anschluss an die Modenschau am Stadtplatz (ca. 19.30 Uhr) Verlosung der Steyr Shopping Card

Tipp: Ab 18 Uhr verwandelt sich der Stadtplatz wieder in eine Fußgängerzone! Rund um die Steyrer Innenstadt gibt es viele Parkmöglichkeiten. Bequem erreichst du den Stadtplatz nun auch vom Tabor aus mit dem neuen Panoramalift oder wie gewohnt über den Enns-Steg.