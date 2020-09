Kultur & Society

Kurs für Angehörige von Menschen mit Demenz

STEYR. Demenz ist die häufigste Ursache von Betreuungsbedürftigkeit. „Sie verändert das Leben der Betroffenen, ihrer Familien und bringt viele Herausforderungen mit sich“, weiß Sabine Eiblwimmer von der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Steyr ...

Sie lädt ab 15. Oktober zu einem zweiteiligen Kurs für Angehörige von Menschen mit Demenz ins Dominikanerhaus Steyr ein. Anmeldung unter 0676/87762442 oder sabine.eiblwimmer@caritas- linz.at . Anmeldeschluss ist der 6. Oktober.

Das Zusammenleben und die Betreuung von Menschen mit Demenz sind oft nicht leicht. Kommunikationsschwierigkeiten führen häufig zu Missverständnissen und beeinträchtigen das Miteinander und das Wohlbefinden aller Beteiligten. Deshalb lädt die Caritas zum zweiteiligen P.A.U.L.A.-Kurs (Pflegende Angehörige: Unterstützen – Lernen – Austauschen) für Angehörige von Menschen mit Demenz ein.

An zwei Kursabenden am Donnerstag, 15. Oktober, und Mittwoch, 4. November, jeweils von 15.30 bis 19 Uhr, werden interessante Hintergrundinformationen zur Erkrankung vermittelt und Wege aufgezeigt, wie man mit Erkrankten besser kommunizieren kann. „Validation ist eine Methode, die Möglichkeiten des einfühlsamen Gesprächs aufzeigt, so dass sowohl bei Betroffenen als auch bei Pflegenden der Stress reduziert wird. Ziel der Gesprächsmethode ist es, mit dementen Menschen im Gespräch zu bleiben und bis zuletzt die Wertschätzung und Beziehung aufrecht zu erhalten“, erklärt Sabine Eiblwimmer von der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige.

Ebenso gibt es in den Kursen Antwort auf spezifische Fragen. Durch den Zeitabstand zwischen den einzelnen Treffen kann Gelerntes und Erfahrenes in der Praxis erprobt werden. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro.