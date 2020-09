Kultur & Society

Steyrer Gutscheinheft erfreut sich großer Beliebtheit

STEYR. Im neuen Gutscheinheft „Stadtrunde“ finden Sie unvergleichliche Angebote ganz nach Ihrem Geschmack. StadtKult Steyr lädt Sie ein, die großartigen Einkaufs-, Dienstleistungs- und Gastronomieangebote im unvergleichlichen Ambiente der Steyrer Innenstadt zu erleben und dabei viele Vorteile zu genießen ...

Das Gutscheinheft wurde bereits über das neue Stadtkult Steyr Magazin verteilt, liegt in allen teilnehmenden Betrieben sowie in vielen Steyrer Institutionen (Bücherei, Stadtservice, Büro des Tourismusverbandes, etc.) auf und ist auch online unter abrufbar.

Alle Gutscheine der teilnehmenden Betriebe finden Sie hier:

https://www.stadtkult-steyr.at/erlebnisse/stadtrunde

Mit der „Stadtrunde“ 1.000 Euro gewinnen!

Wenn Sie am Freitag, 2. Oktober 2020 bei der Langen Einkaufsnacht dabei sind, können Sie sogar einen Einkaufsbummel in der Steyrer Innenstadt in Form einer Steyr Shopping Card, zur Verfügung gestellt vom Verein Steyrlebt!, im Wert von € 1.000,- gewinnen! Alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie am Gewinncoupon am Ende des Gutscheinheftes.

Alle Infos zur langen Steyrer Einkaufsnacht finden Sie hier:

https://www.stadtkult-steyr.at/erlebnisse/lange-einkaufsnacht

Gutscheine beliebt bei Kund*innen

Das Stadtmarketing Steyr unterstützte die Steyrer Innenstadtbetriebe bei der Konzeption, Umsetzung und Verteilung der Gutscheinhefte. Geschäftsführerin Daniela Limberger: „Wir freuen uns, dass unser Gutscheinheft so gut angenommen wird und gehen davon aus, diese erfolgreiche Aktion nächstes Jahr zu wiederholen.“