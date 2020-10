Kultur & Society

Heinz Fischer und Ulrike Guérot im Museum Arbeitswelt

STEYR. "100 Jahre Verfassung, 25 Jahre im Herzen Europas" ... Dieses Jahr feiert Österreich zwei besondere Jubiläen: Am 1. Oktober wird die Österreichische Verfassung 100 Jahre alt und seit 25 Jahren ist das Land Teil des europäischen Integrationsprozesses ...

Zu diesem Anlass finden im Museum Arbeitswelt zwei besondere Veranstaltungen statt, die sich mit Geschichte und Zukunft Österreichs und der Europäischen Union befassen. Am 12. Oktober ist Ulrike Guérot zu Gast, um über die Zukunft einer europäischen Republik zu sprechen und am 16. Oktober folgt Bundespräsident a.D Heinz Fischer, der über die „Schönheit“ und Zukunft der österreichischen Verfassung sprechen wird. Moderator an beiden Abenden ist Martin Dunst.



Republik Europa

Entstanden aus dem Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn und nun wieder ein Teil einer supranationalen Identität. 25 Jahre EU-Mitgliedschaft haben Österreich nachhaltig verändert. Zugleich mehren sich die Stimmen, die von einem anderen Europa sprechen. Ulrike Guérot ist eine von ihnen. Sie fordert nichts anderes, als Europa neu zu denken. Ein Europa in dem alle Bürger gleiche Rechte besitzen, Regionen sich vernetzen und vereint sind unter einem gemeinsamen republikanischen Dach. Die Gründerin des European Democracy Lab in Berlin liefert mit ihrer Utopie einen radikalen Diskussionsbeitrag zur Zukunft der Europäischen Union, über den am 12.10 gemeinsam diskutiert wird.



Schönheit der Verfassung

Nur ein paar Tage später, am 16. Oktober kommt Bundespräsident a.D. Heinz Fischer ins Museum, um über die Österreichische Verfassung zu sprechen. Unser aktueller Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von ihrer Schönheit und Eleganz. Sie ist das Geburtsdokument des republikanischen, rechtsstaatlichen und demokratischen Österreichs und erlebte in seiner wechselreichen Geschichte viele Krisen – bis hin zu ihrer Demontage durch den autoritären Ständestaat 1934.

Nach 100 Jahren ihres Bestehens stellen manche die Frage, ob sie für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts noch zeitgemäß ist. Doch kann man die Spielregeln eines demokratischen Staats so einfach verändern? Gemeinsam mit Dr. Heinz Fischer soll dieser Jubiläumsabend dazu dienen, um über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des B-VG zu diskutieren.



INFORMATION ZUR VERANSTALTUNG

Mitveranstalter: VHS OÖ gefördert von der Gesellschaft für Politische Bildung & Club 41 Austria, VÖGB

Kultur- und Bildungsveranstaltungen des Museum Arbeitswelt werden unterstützt von: GRS | Gstöttner Ratzinger Stellnberger Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH, Atteneder Grafik Design, Raiffeisenbank Steyr



Beginn: 12. Oktober (Guérot) und 16. Oktober (Fischer), jeweils um 19.00 Uhr

Eintritt: frei, Anmeldung erforderlich

Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder auf der Website www.museum-steyr.at



Hinweis Covid-19:

Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen ist eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung erforderlich. Zudem sind die Besucher/innen des Museums angewiesen, bis zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nasenschutz zu tragen

Foto © Museum Arbeitswelt

Auf dem Foto: Heinz Fischer



Foto © Butzmann

Auf dem Foto: Ulrike Guérot