Kultur & Society

Steyrer Marktgeschehen fotografisch eingefangen

STEYR. Ein zentrales Thema der Kommunikation im oberösterreichischen Tourismus ist in den kommenden Jahren die Kulinarik. Dazu wird derzeit in ganz Oberösterreich neues Fotomaterial im Auftrag des OÖ Tourismus erstellt ...

Der traditionelle Markt am Steyrer Stadtplatz wurde ausgewählt um das Thema „regionaler Einkauf am Markt“ von Fotograf Robert Maybach ins richtige Bild zu rücken. Die Steyrerin Irene Marinelli fungierte als Fotomodell und deckte sich am Wochenmarkt mit Gemüse, Honig und Blumen ein. Dr. Mario Ritter, zuständiger Stadtrat für Tourismus und Marktwesen: „Ich freue mich sehr, dass unsere stetigen Bemühungen den Wochenmarkt zu attraktiveren, auch außerhalb Steyrs gesehen werden und der Steyrer Wochenmarkt nun die neuen Bilder zum Thema Markt für die Kulinarik- Kampagne des OÖ Tourismus liefert.“