Kultur & Society

Kabarett von WERNER BRIX: „friss & stirb“

STEYR. Die aberwitzige Geschichte von Hermann, dem Konsumidioten. Bequemes Essen – Convenient Food. Schnell muss es gehen und billig soll es sein. Und: natürlich auch gesund. Bevor wir auf das neueste Smartphone verzichten, fressen wir lieber Dreck. Und genau das tun wir ...

Fröhlich freche Kinder werden von der Mama mit Milchschnitten belohnt, um ihren Kalziumhaushalt aufzufüllen. Spitzensportler schwärmen von einem wertvollen Frühstück mit Haselnusscreme, die zum größten Teil aus Industriefett und Zucker besteht. Lebensmittelkonzerne bestimmen, wie wir uns ernähren. Weil wir sie bestimmen lassen.



