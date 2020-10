Kultur & Society

6. Nov.: Live Grillen & Smoken im Grillzentrum Steyr

STEYR. Im Grillzentrum Steyr an der Ennserstraße, gibt's am 6. November einen absoluten Pflichttermin für alle die gerne grillen und smoken! Grillmeister Ralf Adler wird beim LIVE Grillen&Smoken ab 11 Uhr das Zepter schwingen und zeigen, was die hochmodernen Geräte der Marke Everdure leisten. Kostproben inklusive ...

Im Einsatz hat der Grillmeister die Holzkohlen- und Gasgriller Hub II, Furnace und 4K.

Weitere Grillmarken:

Napoleon

Monolith

Skotti

Gleichzeitig gibt's heisse Preise für Herbst- und Wintergriller sowie Sonderpreise für lagernde 2020er Modelle solange der Vorrat reicht!

WANN: 6. Nov. 2020, 11 Uhr

WO: Grillzentrum Steyr, Ennserstr. 42 (Fa. GAST)