Old­timer­freunde und-Sammler trafen sich beim Traditions­markt in Garsten

GARSTEN. Bei wunderbarem Herbstwetter boten rund 130 nationale und internationale Aussteller vom traumhaft restaurierten Fahrzeug über Ersatzteile bis zu Fahrräder, Ersatzteile, Werkzeug und so ziemlich alles, was ein Oldtimerliebhaber-Herz erfreut und so mancher Schrauber brauchen kann ...

Zahlreiche Oldtimerfahrer und -clubs kamen mit ihren Lieblingsstücken auf eigener Achse- darunter eine Rex Acam Baujahr 1927 (!), ein Mercedes SL 300 Flügeltürer (!), ein Sterling Nova (!) Nortons, BMWs, Moto Guzzis, Hondas, Citroens, MG, Fiat, uvm. und nützen den Markt zu Benzingesprächen und Erfahrungsaustausch. Der 1. MSC-Steyr lud zu einer Ausfahrt in die schöne Region.

IGFC-Obmann Wolfgang Stropek begrüßte die Ehrengästen Bürgermeister Mag. Anton Silber aus Garsten und Bürgermeister Herbert Thumpser aus Traisen ("Rupert-Hollaus-Gemeinde") sowie die zahlreichen Obmänner namhafter Clubs aus ganz Österreich. Unter den Besuchern waren auch ehem. Staatsmeister und österr. Rennfahrer zu sehen - meist vertieft in spannenden Rennsport-Gesprächen. Die Band "Old metal racing band" unterstrich musikalisch die gute Stimmung. Schön, dass auch in diesen schwierigen "Corona-Zeiten" die Oldtimer- und Motorsportfreunde solche Veranstaltungen geboten bekommen - natürlich mit Covid- 19-Präventationskonzept!

Bürgermeister Mag. Anton Silber: "Die Marktgemeinde Garsten freut sich, dass auch im besonders geprägten Jahr 2020 der Traditions-Oldtimermarkt Garsten stattfinden kann und so viele Aussteller und Besucher das Angebot nützen."

IGFC-Obmann und Motorradrennfahrer Wolfgang Stropek: "Dem Verein IGFC ist es ein besonderes Anliegen, dass die durch die Pandemieverordnungen so schwer beeinträchtige Oldtimer- und Motorsportszene wieder Veranstaltungen und Themenschwerpunkte angeboten bekommen; die IGFC ist auch in solchen Zeiten ein verlässlicher Partner und vorbildhafter Veranstalter".