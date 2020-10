Kultur & Society

Gedenk­feier mit Anna Golden­berg & Kon­zert­vor­trag mit Paul Schu­berth

STEYR. Im Rahmen des Gedenkens für die Opfer der Novemberpogrome laden das Mauthausen Komitee Steyr, das Dominikanerhaus und das Museum Arbeitswelt am Montag, dem 9. November zum Erinnerungsabend. Um 17 Uhr findet am Jüdischen Friedhof die jährliche Gedenkfeier statt ...

Die Gedenkrede hält die Journalistin und Autorin Anna Goldenberg aus Wien. In ihrem Buch „Versteckte Jahre“ beschreibt sie, wie ihr Großvater einen jüdischen Jugendlichen bis zum Ende des Krieges versteckte und ihm so das Leben rettete. Das Bläserensemble der Stadtkapelle Steyr gestaltet die Feier musikalisch. Zum Gedenken an die Opfer werden auch wieder Kränze niedergelegt. Die männlichen Teilnehmer werden gebeten, nach jüdischem Brauch am Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen. Der Friedhof befindet sich am Taborweg, zwischen Schnallentor und Taborrestaurant.

Im Anschluss an die Gedenkfeier am Jüdischen Friedhof mit Anna Goldenberg findet um 19 Uhr der Konzertvortrag „Musik in Konzentrationslagern – Kultivierte Barbarei” mit Paul Schuberth im Museum Arbeitswelt Steyr statt. Diese Facette der NS-Geschichte wurde bisher wenig beleuchtet. Viele kennen zwar das Lied „Die Moorsoldaten“, aber andere Aspekte blieben weithin unbekannt. In den Händen der SS-Mannschaften geriet Musik zum Folterinstrument, sei es in Form des Zwanges zum Singen, der Beschallung des Lagergeländes mit nationalistischen Liedern oder der musikalischen Untermalung von Exekutionen. Angesichts des „musikalischen Sadismus“ in den Lagern wird vielleicht manch gängige Vorstellung von Kunst und Kultur in Frage gestellt.

Beginn der Gedenkfeier am Jüdischen Friedhof: 17.00 Uhr

Beginn des Konzertvortrags Museum Arbeitswelt: 19.00 Uhr

Eintritt: VVK 10,- | AK 12,- Online-Tickets auf https://museum-arbeitswelt.kupfticket.at

COVID-19 SICHERHEITSMASSNAHMEN: Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist notwendig. Anmeldung unter 07252/ 77351-0 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder über den Kauf der Online- Tickets unter kupfticket.at. Beim Betreten des Veranstaltungsorts ist bis zum Sitzplatz eine MNS- Maske zu tragen.