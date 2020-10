Kultur & Society

Trost durch Musik beim Styraburg Festival

STEYR. Alle Klangfarben – von der Stille, friedlich und nahezu entrückt in pianissimo beim Adagietto von Gustav Mahler, bis zu polyphonen Jubel bei der Jazzmatinée – zeichnen das 28. Styraburg Festival von 5. bis 8. November 2020 aus ...

Corona-bedingt wurde das Programm nicht von Frühjahr auf Herbst verschoben, sondern mit zwei Premieren und zwei Gastkonzerten neu gestaltet, und bietet anpruchsvolle Kammermusik, Jazz und Literatur an. Die international beachtete Pianistin Agnes Wolf (die coronabedingt für Nami Ejiri einspringt), eröffnet das 28. Styraburg Festival am 5. November (19:30) im NPZ Atrium Molln und am 6. November (19:30) im Alten Theater Steyr.

„Trotz einiger Künstler-Absagen bin ich guter Hoffnung, das Publikum weiter in den Bann von Wort und Musik zu ziehen. Befinden wir uns doch in einer ambivalenten, ironischen Lage einer heraufdämmernden technokratischen Hygiene-Gesellschaft unerhörten Wohlstandes, voll der Täuschungen des Menschseins.“ Hapé Schreiberhuber, künstlerischer Leiter.

Die Premiere "AUFZEICHNUNGEN AUS DEM LEBEN EINES ARMLOSEN" wird Agnes Wolf musikalisch unterstützen. Hapé Schreiberhuber liest aus der so positiv wirkenden Lebensbeschreibung eines armlosen Geigers, der in vielen Konzerthäusern der Welt Erfolge feierte und u. a. Franz Liszt und Gerhard Hauptmann begegnete. Die Konzertpianistin Agnes Wolf spielt nicht nur Werke der Virtuosität eines Franz Liszt, sondern auch Klaviermusik für die linke Hand und der Stille von John Cage. Schreiberhuber und Wolf hatten schon mehrmals bei Rainer Maria Rilke Projekten zusammengearbeitet (Elf Visionen und "Der Cornet" - ein Tanzprojekt im Orpheum Wien).

PROGRAMM:

Agnes Wolf / Klavier Rezital

Werke von Haydn, Schubert, Beethoven, Chopin u. a.

Do 5.11. 2020 / 19:30 Uhr / Nationalparkzentrum Atrium, Molln

begrenzte Sitzplätze

KLAVIERSOLO UND "AUFZEICHNUNGEN AUS

DEM LEBEN EINES ARMLOSEN" / Premiere

Agnes Wolf / Werke von F. List, J. Cage, A. Skrjabin, u. a.

Hapé Schreiberhuber liest das (gekürzte) Pediscript des

armlosen geborenen Violonisten C. H. Unthan (1925).

Fr 6.11. 2020 / 19:30 Uhr / Altes Theater, Steyr

begrenzte Sitzplätze

SECHS CELLISTEN / RUDOLF LEOPOLD / Klassik-Konzert

Werke von Schubert, Bruckner, Mahler, Debussy, Hindemith u. a.

Sa 7.11. / 19:30 / Schloss Lamberg, Lambergsaal, Steyr

begrenzte Sitzplätze

PROZOROV JAZZ Quartett / Premiere

Andrej Prozorov / Saxophon

Paul Schuberth / Akkordeon

Walter Singer / Kontrabass

András Dás / Percussion

So 8.11. 2020 / 11:00 Uhr / Schloss Lamberg, Lambergsaal, Steyr

begrenzte Sitzplätze

Karten entsprechend den COVID-19-Verordnungen:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Telefon +43 676 83844 8199

Unten: Agnes Wolf. Foto © Andrej Grilc