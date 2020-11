Kultur & Society

Kinderschutzzentrum Wigwam: Kinderschutz-Flyer für 100 Pflichtschulen

STEYR/KIRCHDORF. „Kein stiller Hilferuf und kein Zeichen eines Kindes soll überhört werden“, wünscht sich Gunda Jungwirth, Projektleiterin und Erziehungswissenschaftlerin an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz ...

„Wir wollen Lehrkräfte für das Thema Kinderschutz sensibilisieren und uns als Ansprechpartner in Erinnerung bringen“, so Sonja Farkas, Leiterin des Kinderschutzzentrums Wigwam. Rund 100 Pflichtschulen im Bildungsbezirk Steyr, Steyr-Land, Kirchdorf werden derzeit mit Kinderschutzflyern ausgestattet. Die großflächigen Flyer sind zum Anbringen an den Wänden in den Lehrerzimmern gedacht. Die Folder informieren als Leitfaden Pädagoginnen und Pädagogen präzise über die Vorgangsweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung und über kompetente Ansprechpartner.



„Es ist leider eine Tatsache: Ein Kind, das von Gewalt bedroht oder betroffen ist, vertraut sich im Schnitt sechs Mal Erwachsenen an, ehe jemand reagiert und hilft“, sagt Farkas. „Mit dem Wandflyer wollen wir uns bei den Unterrichtenden als Ansprechpartner in Erinnerung rufen – unaufdringlich und als Partner zum Wohl der Kinder.“



Die Aktion wurde von Farkas und Jungwirth initiiert und gemeinsam mit der Bildungsdirektion Oberösterreich, der Kinder- und Jugendhilfe OÖ, der privaten pädagogischen Hochschule der Diözese Linz und der Stadtpolizeikommando Steyr abgestimmt. Finanziert wurde das Projekt vom Rotary-Club Steyr. Die wissenschaftliche Evaluierung wird von Studentinnen der Pädagogischen Hochschule durchgeführt. In weiterer Folge soll die Informationskampagne auf alle anderen Bildungsregionen in Oberösterreich ausgerollt werden.



Wigwam: Therapie, Beratung, Begleitung

In 21 Jahren haben mehr als 2.000 Familien aus den Bezirken Steyr Stadt, Steyr Land und Kirchdorf im Wigwam Unterstützung gesucht und gefunden.

Das Jahr 2019 in Stunden: 927 Stunden Psychotherapie, 568 Stunden Beratung, 377 Stunden Helferberatung, 531 Stunden Prozessbegleitung.

Alle Angebote des Kinderschutzzentrum Wigwams für Kinder, Erwachsene und Kooperationspartner sind kostenlos.